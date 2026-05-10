آیا تمدن و اماکن تاریخی ایرانی در حمله اعراب مسلمان به ایران تخریب هدفمند شد؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: یکی از ایراداتی که به مسلمانان وارد می کنند مربوط به جنگ اعراب مسلمان با ایرانیان است و اینکه اعراب مسلمان به محض ورود به ایران، شروع به تخریب آثار تمدن و اماکن مهم ایرانی کردند. امّا اگرچه تخریب از آثار ناگریز جنگ است، امّا ادّعای تخریب هدفمند و متاثر از عقیده اسلامی، از چند جهت مخدوش است:

۱) اسناد معتبری برای این ادعا وجود ندارد:

نقل های فراوانی درباره جنگ اعراب مسلمان و ایرانیان وجود دارد و طبیعی است که در این جنگ بزرگ و طولانی حوادث فراوانی رخ داده باشد، اما اینکه مسلمانان از باب دشمنی با علم و فرهنگ بخواهند آثار تمدن و اماکن مهم علمی و مذهبی را تخریب کنند هیچ سند معتبری برای آن وجود ندارد و حتی قرائن فراوانی بر خلاف آن وجود دارد. به عنوان مثال دکتر سُیلمز (Söylemez، Mehmet Mahfuz) در تحقیقی که در سال ۲۰۰۵ در ژورنال آمریکایی علوم اجتماعی اسلامی چاپ شد با اشاره به سالم ماندن دانشگاه جندی شاپور در حمله اعراب به ایران می نویسد: «اعراب به اهمیت مؤسسهٔ آموزشی جندی شاپور پی بردند و شکوه آن را و کتابخانه و دیگر سازمان های شهر را باقی نگاه داشتند».(۱)

حتی ابوبکر به خالد بن ولید از فرماندهان اعراب دستور داده بود به کشاورزان آسیبی نرسانند، بلکه آنان را واگذارند تا به کار آبادانی آن سرزمین بپردازند. (۲)



مشاوره امام علی(علیه السلام) با عمر نیز کمک فراوانی به جلوگیری از کشتار زیاد و تخریب فراوان مکان های مهم کرد؛ چرا که در شرایطی که برخی پیشنهاد دادند از شام و یمن و... درخواست نیرو شود و شخص خلیفه در جنگ حضور یابد که در نتیجه آن ایرانیان قتل عام و شهرهای ایران با خاک یکسان می شد.

حضرت علی(علیه السلام) فرمود: این درست نیست که مردم شام را روانه جبهه جنگ بکنی، چون در این صورت رومیان حمله می کنند و زن و بچه آنان را می کشند.

مردم یمن را هم حرکت نده چون حبشه حمله می کند و یمن را قتل و غارت می کند. اگر مردم مدینه و مکه را بیرون ببری اعراب اطراف حمله می کنند و این دو شهر را غارت می کنند. تو خودت هم نرو بلکه به بصره نامه بنویس و تعدادی از آنان را به کمک مسلمانان بفرست.

این نظر را عمر بن خطاب پسندید و گفت: نظر درست همین است و باید مطابق آن عمل می کنم. (۳)



با این پیشنهاد امام علی(علیه السلام) خدمت فراوانی به ایرانیان شد و از کشتار زیاد و تخریب بیشتر شهرها جلوگیری شد. البته این احتمال وجود دارد که در بین اعراب تازه مسلمان، برخی که هنوز از فرهنگ اسلام اطلاع کامل نداشته اند و در این جنگ کینه دیرینه عرب و عجم را در نظر داشته اند، آسیب های جزئی به برخی مکان ها وارد کرده باشند، اما اینکه مکان های مهم مثل تخت جمشید و دانشگاه ها و کتابخانه ها به دستور فرماندهان اسلام مورد تهاجم قرار گرفته باشد، دلیل معتبری برای آن ارائه نشده است.

۲) تخریب آثار تمدن و مکان های مهم علمی و مذهبی توسط مسلمانان با صریح دستورات اسلام مبنی بر احترام به سایر ادیان الهی و حفظ آثار تمدن آنها منافات دارد:

در اسلام مسأله همزیستی مسالمت آمیز با پیروان‌ ادیان‌ آسمانی دیگر مورد تأکید قرار گرفته، و در آیات و روایات و فقه اسلامی بحثهای مشروحی در این زمینه آمده است. (۴)



در آیه ۱۴ سوره جاثیه می خوانیم: «قُلْ لِلَّذینَ آمَنُوا یِغْفِرُوا لِلَّذینَ لایَرْجُونَ ایَّامَ اللَّهِ لِیَجْزِیَ قَوْماً بِما کانُوا یَکْسِبُونَ»؛ ([ای پیامبر ما] به مؤمنان بگو: کسانی را که امید به روز رستاخیز ندارند، مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را به اعمالی که انجام می دهند جزا دهد). طبق این آیه شریفه، رحمت و عطوفت اسلامی اختصاص به مسلمانان و مؤمنان ندارد؛ بلکه خداوند به مسلمانان دستور می دهد که با غیرمسلمان هم مهربان باشند. (۵)



رحمت و رأفت اسلامی به قدری وسیع و فراگیر است که در میدان جنگ نیز بروز و ظهور دارد؛ به تعبیر دیگر، اسلام آن قدر به محبّت و عطوفت و رحمت اهمّیّت می دهد که حتّی در کانون خشونت و تندی، پیروانش را نسبت به آن سفارش می کند! بدین جهت در روایات مربوط به آداب جنگ، نکات جالبی در این زمینه به چشم می خورد، که به یک نمونه آن اشاره می‌ کنیم: امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «هنگامی که رسول مکرّم اسلام(صلی الله علیه و آله) تصمیم می گرفت سربازان اسلام را به سوی میدان جنگ روانه کند، آنها را فرا می خواند و این نکات را به آنها گوشزد می‌کرد (به گونه ای که اگر سربازی از این آداب تخلّف می کرد مورد مؤاخذه قرار می گرفت) (۶):



۱. «سیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فی‌ سَبیل اللَّهِ وَ عَلی‌ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ»؛ (به سوی میدان جنگ حرکت کنید، امّا نه از سر هوی‌ و هوس، بلکه با نام و یاد خدا و برای رضای او، و با نیّتی پاک و خالی از هر گونه انگیزه غیر خدائی، و بر طبق برنامه های اسلامی عمل کنید).



۲. «لا تَغُلُّوا»؛ (در جنگ هرگز خیانت نکنید)، یعنی نه تنها به همرزمانتان، بلکه به دشمنان هم خیانت نکنید و با آنها جوانمردانه بجنگید.



۳. «وَ لا تُمَثِّلُوا»؛ (پس از این که دشمن را از پای درآوردید، بر پیکر بی جان او هجوم نیاورید، و آن را مُثله [قطعه قطعه] نکنید).



۴. «وَ لا تَغْدِروا»؛ (اهل مکر و فریب و غدر و پیمان شکنی نباشید). اگر با دشمن از درِ صلح وارد شدید، و با او پیمان آتش بس امضا کردید، عهد و پیمانتان را محترم بشمرید، و آن را زیر پا ننهید.



۵. «وَ لا تَقْتُلُوا شَیْخاً فانِیاً وَ لا صَبیّاً وَ لا امْرَأَةً»؛ (به افراد ضعیف و ناتوان، که دخالتی در جنگ ندارند، حمله نکنید، و پیرمردهای ناتوان و بچّه‌ها و زنها را به قتل نرسانید).



۶. «وَ لا تَقْطَعُوا شَجَراً الّا انْ تَضْطَرُّوا الَیْها»؛ (و درختان را قطع نکنید، مگر که ناچار شوید).



انسان با مطالعه این قوانین متعالی و دستورات حساب شده و مترقّی، به عظمت اسلام و گستره رحمت اسلامی پی می‌برد و انگشت حیرت به دهان می‌ گیرد؛ چرا که رحمت اسلامی در کانون خشونت، حتّی شامل درختان نیز می گردد؛ و لذا پیامبرِ رحمةٌ للعالمین به سربازان خویش دستور می دهد که هیچ درختی را در هنگام جنگ‌ و نبرد قطع نکنند و به محیط زیست احترام بگذارند؛ مگر این که درخت‌ یا درختانی مانع پیشروی سربازان اسلام و لشکریان قرآن باشد، که در این صورت قطع آن از باب ضرورت- و البتّه به مقداری که ضرورت اقتضا می کند- مانعی ندارد. (۷)



چگونه ممکن است دینی که حتی راضی به قطع شدن درختان در جنگ نمی باشد، تخریب آثار تمدن و مکانهای مهم علمی و مذهبی را تایید کرده باشد.

۳) برخی تخریب ها از جمله تخریب ساختمان هایی که دشمن در آن مخفی شده از لوازم جنگ می باشد:

اینکه چرا بین اعراب مسلمان و ایرانیان جنگ درگرفت و حکومت ساسانی بخاطر ضعف و بی کفایتی حاکمان و نارضایتی مردم از ظلم و ستم آنها و... شکست خوردند یک بحث می باشد، و اینکه در این جنگ مانند همه جنگ ها برخی مکان ها تخریب شد و خسارت هایی نیز به بار آمد، بحث دیگری است.

غالبا کسانی که به تخریب برخی مکان ها ایراد می گیرند در حقیقت دنبال بهانه ای هستند تا شکست حکومت ساسانی را توجیه کنند و مسلمانان را خشن جلوه دهند؛ در حالی که می بینیم بسیاری از شهرهای ایران از جمله قم(۸) و همدان(۹) و... بدون درگیری زیاد و بی آنکه آثار تاریخی تخریب شود فتح شده است. اینکه در برخی شهرها آثار تمدن حفظ شده است نشان می دهد در مواردی که تخریبی هم رخ داده بخاطر کینه عرب و عجمی بوده است و ربطی به اسلام ندارد.



برخی تخریب ها هم از سوی هر دو گروه و در پی نبرد ایجاد می شد. وقتی دو سپاه با هم درگیر می شوند و چه بسا به وسیله منجنیق و سایر ادوات جنگی یکدیگر را می کشند طبیعی است که در ضمن این درگیری ها برخی مکان ها هم تخریب می شود؛ در نتیجه تخریب برخی مکان ها ارتباطی با دین یا ملیت دو سپاه ندارد. گرچه در این زمینه نیز اسلام فقط در موارد ضرورت که هیچ راهی جز استفاده از منجنیق و امثال آن برای پیروزی وجود ندارد آن را جایز دانسته و در غیر این صورت با آن مخالف است.



در مجموع ادعای خشونت سپاه اسلام و تخریب آثار تمدن و مکان های مهم نه واقعیت تاریخی دارد و نه با آموزه های اسلام همخوانی دارد و اگر چنین عملی توسط برخی از اعراب انجام شده باشد، هیچ ربطی به اسلام ندارد.

