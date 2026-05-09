به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: «شمیم صابر» ناوبر یک نفتکش چینی در تماس با نیروی دریایی ایران برای یافتن مسیر خروج از این درگیری پاسخ شنیده است که «وضعیت منطقه بسیار خطرناک و منطقه قرمز است.

جیره غذایی او و خدمه‌اش رو به پایان است، در حالی که ناوهای آمریکایی تلاش می‌کنند ۲ کشتی با پرچم ایالات متحده را از میان آتش موشکی ایران عبور دهند و کانال اضطراری تماس دریایی پر از درخواست دریانوردانی است که روی دریا سرگردان شده‌اند.

خلیج فارس به زندانی شناور برای کارگرانی تبدیل شده است که دستمزد پایینی دارند. وضعیت آن‌ها پیامد تجاوز آمریکا علیه ایران است. این دریانوردان عمدتا اهل کشورهایی مانند سوریه، فیلیپین و اندونزی هستند که با ذخایر اولیه رو به پایان در میان تبادل آتش گرفتار شده‌اند. دست‌کم ۱۰ ملوان از آغاز این بحران جان باخته‌اند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در هفته‌های آینده شمار خدمه رهاشده توسط مالکان ورشکسته افزایش یابد و وخامت شرایط پزشکی در کشتی‌ها که با کمبود دارو و بیماری مواجه شده‌اند بیشتر شود.

یک ملوان هندی به وال استریت ژورنال گزارش داده است که کشتی او غذا و آب شیرین را تمام کرده و ۲ عضو گروه کارکنان آن در وضعیت بحرانی هستند. یک ملوان روسی هم می‌گوید فقط برنج و آب دارند و داروی فشار خونش را تمام کرده است.

