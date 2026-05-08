بازداشت یک سه نظامی اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک)، پلیس و ارتش این رژیم در بیانیهای مشترک اعلام کردند که یک شهروند اسرائیلی و سه نظامی در ماه مارس گذشته به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی ایران پیش از پیوستن به ارتش اسرائیل، بازداشت شدهاند. قرار است که دادستانی منطقه حیفا امروز جمعه کیفرخواستهایی سنگین علیه آنها صادر کند.
براساس گزارش شبکه الجزیره در این بیانیه آمده است که افراد بازداشتشده روابطی طولانیمدت با نهادهای اطلاعاتی ایران برقرار کرده و مأموریتهایی امنیتی را به دستور آنها انجام دادهاند.
بر اساس تحقیقات شاباک، این افراد از دوران نوجوانی و پیش از خدمت نظامی، اقدام به انجام مأموریتهای امنیتی در اراضی اشغالی کردهاند؛ در حالی که آگاه بودهاند طرف مقابل آنها به سرویس اطلاعاتی ایران مرتبط است.
طبق این بیانیه مشترک، متهمان از مکانهای مختلف از جمله ایستگاههای قطار، مراکز تجاری و دوربینهای نظارتی اسرائیل و همچنین مدرسه فنی وابسته به نیروی هوایی ارتش این رژیم که برخی از آنها در آن تحصیل میکردند، عکس و ویدئو تهیه و آنها را به نهادهای اطلاعاتی ایران، منتقل کردهاند.
در ادامه تحقیقات آمده است که برخی از متهمان خودشان بهصورت داوطلبانه با طرفهای اطلاعاتی ایران ارتباط برقرار کرده و برای انجام مأموریتهای امنیتی اعلام آمادگی کردهاند. همچنین برخی از آنها در اقداماتی برای تخریب اموال نیز دست داشتهاند.
