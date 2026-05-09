احکام وضوی جبیره و وظایف مکلفین در شرایط اضطراری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام انواری در برنامه بیان احکام بین نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی (ره) حرم بانوی کرامت در خصوص وضوی جبیره اظهار داشت: در شرایط اضطرار و ناچاری، گاهی وظیفه انسان وضوی جبیره است. اگر در اعضای وضو، سوختگی، بریدگی یا زخمی وجود داشته باشد که نتوان آن را به طور معمولی شست، باید قسمت‌های سالم را به طور معمول آب بریزد و شستشو دهد و قسمت بسته شده را با دست مرطوب مسح کند.

وی افزود: اگر پای فردی به طور کامل گچ گرفته شده باشد و بخواهد غسل انجام دهد، باید غسل جبیره به جا آورد. همچنین در برخی موارد، مکلف علاوه بر وضوی جبیره، باید تیمم نیز انجام دهد تا طهارت او کامل شود.

انواری تصریح کرد: اگر به‌ناچار بیش از اندازه باندپیچی یا گچ گرفته شود (مثلاً به‌جای یک انگشت، دو انگشت بسته شده باشد)، فرد باید هم وضوی جبیره و هم تیمم انجام دهد.

کارشناس احکام حرم مطهر در ادامه با تأکید بر حضور در میادین و خیابان‌ها، خاطرنشان کرد: همان‌طور که با اشتیاق به زیارت حرم‌ها و نماز جماعت می‌روید، با همان اشتیاق شب‌ها در خیابان‌ها حاضر شوید. به‌حکم قرآن، قدمی که باعث خشم کفار می‌شود، عمل صالح و حسنه محسوب می‌شود.

