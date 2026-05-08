مراسم گرامیداشت شهید علی لاریجانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مراسم گرامیداشت شهید علی لاریجانی و فرزندش مرتضی لاریجانی عصر امروز(جمعه، ۱۸ اردیبهشت ماه) با حضور مقامات و اقشار مختلف مردم تهران و همچنین خانواده آن شهید در مسجد امام صادق(ع) واقع در میدان فلسطین برگزار شد.

در این مراسم که با حضور برخی از شخصیت‌های لشکری و کشوری برگزار شد، یاد و نام این سیاستمدار برجسته کشور گرامی داشته شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در حاشیه این مراسم گفت: ایران و نظام اسلامی شخصیتی مهم و اثرگذار را از دست داد که هم به زیور علم و فلسفه آراسته بود و هم در مسئولیت‌های مختلف، کارنامه‌ای موفق و مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌ها از خود به جا گذاشت.

وی افزود: لاریجانی که از بیت مرجعیت و از استادان دانشگاه بود، در جریان اداره نظام اسلامی در هر جایگاهی که حضور داشت، نصاب جدیدی از موفقیت را به نمایش گذاشت و دفاع جانانه او از ایران عزیز و انقلاب در مواجهه با جبهه کفر، طراز و معیاری برای مسیر آینده ترسیم کرد و می تواند از اون عقلانیت و آرمان‌گرایی یا آموخت.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و نماینده ادوار مجلس، در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید علی لاریجانی و فرزند ایشان، از شخصیت علمی و سیاسی وی تجلیل کرد و فقدان ایشان را ضایعه‌ای برای نظام دانست.

این نماینده ادوار مجلس با توصیف ابعاد شخصیتی شهید لاریجانی گفت: دکتر لاریجانی یک شخصیت فرهیخته و یک سیاستمدار استثنایی بود از آن دست شخصیت‌هایی که در تاریخ بسیار کم تکرار می‌شوند.

نوری قزلجه با اشاره به سوابق ارزنده و خدمات ماندگار ایشان در عرصه‌های مختلف حاکمیتی، تصریح کرد: شهید لاریجانی خدمات بی‌شماری را به نظام و انقلاب تقدیم کرد. معتقدم کشور می‌توانست بیشتر از دانش و تدبیر ایشان بهره‌مند شود، اما به شایستگی از ظرفیت‌های این شخصیت بزرگ استفاده نشد.

همچنین مصطفی پورمحمدی نیز در حاشیه مراسم بزرگداشت شهید علی لاریجانی و فرزندش گفت: شهید لاریجانی در خدمت منافع ملت، امنیت مردم و مصالح ملی بود.

در ادامه، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور هم در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید لاریجانی جامعیت علمی و سیاسی و مدیریتی را از ویژگی های این شهید دانست و گفت: لاریجانی فردی بسیار باهوش، بسیار مصلحت‌گرا در رابطه با منافع کشور بود و به مسائل سیاسی و مسائل منطقه و جهان و همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی و به خصوص حوزه امنیت ملی بسیار مسلط بود.

انصاری با بیان اینکه لاریجانی شخصیتی ممتاز بود و جنبه‌های علمی، حوزوی و دانشگاهی و هم تجربیات عملی، قدرت‌ بالایی را در ایشان ایجاد کرده بود، گفت: خاندان مرجعیت و علمی‌ای که ایشان در آن رشد پیدا کرده بودند و پیوندی که ایشان با شهید مطهری، داشتند، از این زمینه خانوادگی حداکثر بهره را برده بودند، ایشان واقعا عنصر کم‌نظیری بودند و متاسف هستیم که از بین ما رفتند. اما راه ایشان با شهادت‌شان جاودانه شد و دشمنان هم ایشان را بی‌جهت انتخاب نکردند. هر کسی که در جهت منافع ملی موثرتر بوده، دشمنان سعی کردند آن‌ها را با این پیش‌فرض و خیال که کشور آسیب می‌بیند، هدف قرار دهند.

علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز در حاشیه این مراسم گفت: به نظر من ایشان یکی از پخته‌ترین شخصیت‌های انقلاب اسلامی مثل شهید بهشتی بودند و در جنگ‌های اخیر و فتنه کودتای دی ماه، عملکرد شهید لاریجانی برای اداره کشور و مدیریت شرایط سخت و تدابیر ایشان در حوزه مسائل امنیتی بی‌نظیر بود. شهید لاریجانی هرگز در برابر بن‌بست‌ها تسلیم نشد

علی باقری کنی معاون بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت در زمان شهید لاریجانی نیز در خصوص شخصیت این شهید خاطر نشان کرد: برجسته‌ترین ویژگی‌های شهید لاریجانی توجه ویژه وی به آینده انقلاب اسلامی و توسعه ایران بود و بارها تأکید می‌کرد که مأموریت و هدف اصلی‌اش از پذیرش این مسئولیت در شرایط حساس کشور، کمک به توسعه و پیشرفت ایران است.

وی افزود: امید، یکی دیگر از ویژگی‌های بارز شهید لاریجانی بود؛ حتی در سخت‌ترین شرایط نیز احساس بن‌بست نمی‌کرد.

باقری کنی با اشاره به روزهای پایانی عمر شهید لاریجانی گفت: این ۱۷ روز پایانی عمر او، به اندازه یک کتاب ارزشمند بود. در حالی که از ابتدای جنگ هدف دشمن قرار داشت و این موضوع بارها اعلام شده بود، حتی لحظه‌ای صحنه را ترک نکرد و همواره در میدان بود.

وی در پایان گفت: شهادت، بالاترین افتخار برای هر انسان است و ما به شهادت او افتخار می‌کنیم، هرچند از دست دادن چنین شخصیت بزرگی خسارت است و امیدواریم خون او باعث موفقیت بیشتر کشور شود.

محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری هم با اشاره به سوابق و ویژگی‌های شخصیتی شهید لاریجانی، وی را سرمایه‌ای بزرگ برای نظام اسلامی توصیف کرد.

وی که در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید لاریجانی سخن می‌گفت تصریح کرد: حضور در سپاه در دوران جنگ، فعالیت در حوزه فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ریاست سازمان صداوسیما، ریاست مجلس شورای اسلامی و دبیری شورای عالی امنیت ملی، از او شخصیتی ذوابعاد ساخته بود.

گفتنی است در این مراسم غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، عزت‌الله ضرغامی وزیر سابق میراث فرهنگی و گردشگری، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، حسن قشقاوی نماینده رباط کریم در مجلس، علی مطهری نماینده ادوار مجلس، ابراهیم عزیزی نماینده مجلس، مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، حجت‌الاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، سخنگوی وزارت دفاع و تعداد دیگری از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

