نامه ایران به شورای امنیت در پی اقدامات تجاوزکارانه اخیر آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامهای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت از آنها خواست اقدامات غیرقانونی آمریکا، از جمله محاصره دریایی علیه ایران، را بهصراحت و بدون ابهام محکوم کنند.
متن نامه امیرسعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:
«اینجانب بدینوسیله مراتب محکومیت جمهوری اسلامی ایران را، با شدیدترین عبارات ممکن، نسبت به اقدامات نظامی تجاوزکارانهای که از سوی نیروهای مسلح ایالات متحده علیه دو نفتکش ایرانی در مجاورت بندر جاسک و تنگه هرمز، و نیز حملات علیه چندین نقطه در مناطق ساحلی ایران مشرف به تنگه هرمز، در ساعات پایانی روز ۷ مه ۲۰۲۶ انجام شد، ابراز میدارم. این اقدامات تجاوزکارانه و تحریکآمیز، که رئیسجمهور ایالات متحده آشکارا به آن اذعان کرده است، نقض آشکار آتشبس ۸ آوریل ۲۰۲۶ و نقض فاحش بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب میشود.
ایالات متحده همچنین از طریق اعمال بهاصطلاح محاصره دریایی، حملات مکرر علیه شناورهای تجاری ایران و توقیف غیرقانونی آنها، و گروگان گرفتن خدمه آنان، به اعمال متخلفانه بینالمللی خود ادامه داده است. چنین اقدامات غیرقانونیای در حکم دزدی دریایی است، حقوق بینالملل و منشور ملل متحد را نقض میکند، و از جمله بر اساس بند «ج» ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴، مصداق اعمال تجاوزکارانه به شمار میآید.
اقدامات غیرقانونی ایالات متحده تشدیدی خطیر و خطرناک محسوب میشود که منطقهای را که پیشاپیش شکننده است، بیش از پیش بیثبات میسازد و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند. چنین رفتاری بهکلی با مسئولیتهای یک عضو دائم شورای امنیت که مدعی تعهد به آزادی کشتیرانی است، ناسازگار است. این اقدامات، بهجای حراست از امنیت دریایی، آن را تضعیف کرده و اصول بنیادین حقوق بینالملل را نقض میکند.
در زمانی که خویشتنداری، دیپلماسی و گفتوگو فوراً و بهنحو مبرم مورد نیاز است، تداوم تشدید نظامی از سوی ایالات متحده این پیام روشن را مخابره میکند که آن کشور بهجای حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، مدافع اجبار و نظامیگری است. پیامدهای تداوم اقدامات نظامی ایالات متحده در خلیج فارس و تنگه هرمز میتواند فاجعهبار باشد، بسیار فراتر از منطقه گسترش یابد، و صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف کند؛ امری که ایالات متحده مسئولیت کامل آن را بر عهده خواهد داشت.
بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، ضمن تأکید بر حق ذاتی خود برای دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، و نیز حق خود برای اتخاذ تمامی تدابیر لازم جهت حمایت و صیانت از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خویش، از دبیرکل و شورای امنیت میخواهد اقدامات غیرقانونی ایالات متحده، از جمله محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران، را بهصراحت و بدون ابهام محکوم کنند و از ایالات متحده بخواهند به تعهدات خود بهموجب حقوق بینالملل پایبند باشد و از هرگونه اقدام تحریکآمیز بیشتر خودداری ورزد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.»
