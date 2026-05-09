به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ افتخارالسادات سجادی، مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به فعالیت‌های بانوان این حزب در سراسر کشور اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های دریافتی، بانوان حزب مؤتلفه اسلامی در استان‌های مختلف، همگام با سایر بانوان کشور، طی ۷۰ روز «حماسه حضور» در میادین و شرایط موسوم به جنگ رمضان، نقش فعال و مؤثری ایفا کرده‌اند.

وی با تشریح بخشی از این فعالیت‌ها افزود: برنامه‌هایی همچون پشتیبانی از جبهه مقاومت، طبخ غذا و تهیه افطار برای حافظان امنیت شهری، برگزاری کلاس‌های بصیرتی، اقامه عزا برای قائد عظیم‌الشأن و رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، دوخت پرچم، حضور در دوره‌های امداد و نجات و مدیریت بحران، بزرگداشت دهه کرامت، گرامیداشت شهدای مدرسه دخترانه میناب و مشارکت در برنامه‌های رزمایشی و جمعی از جمله اقدامات بانوان این مجموعه بوده است.

سجادی با اشاره به شهادت تعدادی از هم‌وطنان در جریان جنگ رمضان گفت: در این حوادث، اعضای حزب مؤتلفه اسلامی نیز از آسیب‌ها بی‌نصیب نماندند و برخی از اعضا، همسر یا فرزندان خود را از دست دادند و برخی منازلشان دچار آسیب شد. در این شرایط تلاش شده است با تماس‌های تلفنی و حضور میدانی، همدلی و همراهی با خانواده‌های آسیب‌دیده صورت گیرد.

مدیر بانوان حزب مؤتلفه اسلامی همچنین به برنامه‌های ویژه دهه کرامت اشاره کرد و گفت: استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم، همدان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، البرز، فارس، کرمانشاه و تهران در این ایام برنامه‌هایی با محورهایی چون برگزاری نشست‌های بصیرتی در راستای جهاد تبیین، جلسات مذهبی با محوریت شخصیت حضرت معصومه(س)، استقبال از خانواده شهدای میناب در قم، حضور در مراسم مدرسه دخترانه شهدای مؤتلفه، دیدار با خانواده شهدا، برپایی موکب و مشارکت در رزمایش‌های حماسی روز دختر برگزار کرده‌اند.



