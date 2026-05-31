جامانده از جنگ؛ اثری تازه و خواندنی از نشر سرو 

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جامانده از جنگ؛ نوشته نجات غیبیپور حاجیور در ۱۲۲ صفحه و با شمارگان ۲۶۰ نسخه توسط انتشارات سرو موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شده است.
این مجموعه روایت درد و رنج و ایستادگی و شهامت و شهادت است؛ رنج های سرزمینی است که زخم روی زخم تحمل نموده، اما استوار از میان تلاطم های ناهمگون گذر کرد تا به شهریور ۱۳۵۹ رسید. روایت هایی است از هشت سال جنگ که رنج مهاجرت، نبود امکانات، حمله های پی در پی، شهادت فرماندهان، کشتار مردمان بی گناه، شیمیایی های بی امان شهرها و روستاها، تلاش برای سرقت تاریخ و تحریف آن، خیانتها و زخمهای آشنا، مرگ خوشبختیهای و عاشقانه ها...
قصه های دقیق، ساده و پر از غم تصویری است از مصیبت مردمانی که با ایستادگی و مقاومت سپر بلا گشته بودند و آوارگی و مهاجرت به اقصی نقاط مختلف کشور و زنانی که به امید بازگشت کلیدهای خانه هایشان را در جیب لباس های مندرس نگه داشته بودند. روایت هایی است از رزمندگان دلیر و جوانان شجاع که برای دفاع از کیان این مرز و بوم پای جای پای خطشکنان میگذاشتند و برای دفاع از حیثیت و اعتبار این سرزمین در خون خود میغلتیدند.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
« نامه را یکی از بچه های گردان امام سجاد از اهواز پای کمپرسی به ما رسانده بود.
ادامه تلخی های پدرم...
پسرم دو هفته قبل در شوشتر مهمان حاج حسین بقالیان بودم، تلویزیون عراق تا صبح اسیر و شهید هم قد و قوارهات را نشان میداد. کجا هستی؟
نه پای رفتن دارم که بدون تو به ییلاق بروم و نه جای ماندن.
فیلم عراق مرا سرگردان کرده نمیدانم به کوهرنگ بروم یا نه...»
این کتاب با شمارگان ۲۶۰ نسخه و بهای ۱۴۵هزارتومان منتشر شده است.
