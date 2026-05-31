به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ با محوریت سه بخش اصلی «نبرد برای آینده»، «نبرد برای کودکان جهان» و «نبرد برای وطن»، منتشر شد.

آثار متقاضی حضور در سه بخش اصلی این جشنواره باید در قالب فیلم کوتاه و با مدت‌زمان حداکثر ۱۰۰ ثانیه تولید شده باشند. البته در بخش «نبرد برای وطن»، فیلم‌هایی با مدت‌زمان تا ۳۰۰ ثانیه نیز امکان شرکت خواهند داشت.

بر اساس این فراخوان، مهلت ارسال آثار تا پایان روز دهم مردادماه تعیین شده است.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی در شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای اطلاع از جزئیات بیشتر، شرایط شرکت و نحوه ارسال آثار می‌توانند به اطلاعیه رسمی جشنواره و یا به آدرس سایت www.۱۰۰fest.com مراجعه کنند.

