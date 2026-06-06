به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف اشرف، در خطبه های نماز جمعه که در حسینیه اعظم فاطمیه نجف اشرف ایراد کرد، با پرداختن به موضوعات داخلی و بین‌المللی، خواستار تسریع در تشکیل کابینه کامل در عراق شد.

وی افزود: ملت عراق همچنان در انتظار تکمیل کابینه وزارتی دولت است، از این رو از "چارچوب هماهنگی"، احزاب و نخست‌وزیر عراق می‌خواهیم در تکمیل این پرونده شتاب کنند، چرا که دولت نمی‌تواند با ۹ وزارتخانه خالی، معطل بماند.

دعوت به انحلال حزب‌الله در لبنان، دعوت به ورود رایگان اسرائیل به بیروت است

امام جمعه نجف اشرف در بخش دیگر خطبه اشاره کرد: سازمان بهداشت جهانی از بیش از ۲۰۰ حمله اسرائیل به لبنان از ۲ مارس تاکنون خبر داده است که تعداد شهدا به ۳۴۱۲ نفر و مجروحان به ۱۰۲۶۹ نفر رسیده است. در اینجا تأکید می‌کنیم که با وجود غده سرطانی یعنی اسرائیل، صلحی در جهان نیست و ملت‌ها حق دفاع از خود را دارند. همچنین تأکید می‌کنیم که دعوت به انحلال حزب‌الله در لبنان، دعوت به ورود رایگان اسرائیل به بیروت است.

ترس رژیم بحرین از مجالس حسینی نشان‌دهنده اثربخشی قیام امام حسین (علیه السلام) است

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی در خصوص اوضاع بحرین گفت: بحرین بر اساس گزارش مراکز حقوق بشری، تصمیماتی درباره شعائر حسینی اتخاذ کرده است؛ از جمله اینکه سخنرانی خطیب حسینی نباید از ۴۰ دقیقه فراتر رود، عدم استفاده از شعار «هیهات منا الذلة»، عدم ذکر نام یزید، و ممنوعیت سفر به عراق و ایران در ماه محرم و اربعین. نظر ما در این باره این است که این اقدامات وفاداری به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نیست که فرمود: «حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت هستند». از سوی دیگر، این ترس از مجالس حسینی نشان‌دهنده اثربخشی مستمر قیام امام حسین (علیه السلام) در بیدار کردن ملت‌هاست.

انقلاب اسلامی، مفاهیم حاکمیت اسلام و آزادی‌های ملت‌ها را تثبیت کرد

وی به سالگرد رحلت امام خمینی اشاره کرد و گفت: ۳۷ سال از رحلت امام خمینی می‌گذرد؛ در اینجا سخن شهید صدر اول را به یاد می‌آوریم که ایشان را چنین توصیف کرد: «مردی که رویای پیامبران را محقق کرد».

حجت الاسلام و المسلمین سید صدرالدین قبانچی ادامه داد: در این سالگرد، مجموعه‌ای از مفاهیمی را به یاد می‌آوریم که انقلاب امام خمینی فقید بر آن‌ها تأکید ورزید، از جمله اینکه؛ ولایت و رهبری متعلق به مرجعیت دینی است و اینکه اسلام قادر به حکومت کردن است و اینکه ملت‌ها باید قیام کنند و اینکه حکومت باید بر پایه پایبندی به احکام اسلام و نیز اعتقاد به آزادی‌های سیاسی برای ملت‌ها بنا شود. این‌ها مجموعه‌ای از مفاهیمی است که امام خمینی در انقلاب خود بر آن‌ها تأکید کرد.

خطیب جمعه نجف اشرف در خطبه دینی گفت: اینجا به چند مسئله اشاره می کنیم؛ از جمله رحلت مرجع بزرگ دینی، حضرت آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، که نمونه این حدیث امام حسن عسکری (علیه السلام) بود که فرمودند: (أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً لهواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه). «اما هر کس از فقها که حافظ خویشتن، حافظ دین خود، مخالف هوای نفس و مطیع امر مولای خود باشد، عموم مردم می‌توانند از او تقلید کنند.»

وی در بخش دیگر خطبه گفت: با رسیدن سالروز عید غدیر، این سوال مطرح است که نظر اهل‌بیت (علیهم السلام) درباره کسانی که با امیرالمومنین امام علی (علیه السلام) بودند اما یاری‌اش نکردند چیست؟ سخن بر این است که برخی در فتوحات شرکت کرده و به اسلام نصرت رساندند، پس چگونه باید نگاه منفی به آن‌ها داشت؟ ما می‌خواهیم بدانیم امامان ما (علیهم السلام) درباره آن‌ها چه می‌گویند. خلاصه نظریه این است: هر کس ولایت آن‌ها را انکار کند و از آن‌ها جدا شود منحرف است، اما هر کس با رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) رفتاری نیکو داشته و پیمان نشکند، مقبول و مورد رضایت است. پس دو نوع وجود دارد: نوع اول که رفتاری نیکو با پیامبر داشتند و نوع دوم که رفتاری بد داشتند. این همان چیزی است که در دعای چهارم صحیفه سجادیه از امام زین‌العابدین (علیه السلام) می‌خوانیم که در ستایش پیروان پیامبر اکرم (ص) می‌گوید: (اللهم وأصحاب محمد خاصةً، الذین أحسنوا الصُّحبة، والذین أبلوا البلاء الحسن فی نصره، فاذکُرْهم منک بمغفرة ورضوان). «بار خدایا، و به‌ویژه اصحاب محمد که رفتاری نیکو داشتند و در یاری او نهایت تلاش را کردند، آنان را با آمرزش و رضایت خود یاد کن.» پس باید میان (رفتار نیکو با پیامبر) و (رفتار بد) تمایز قائل شویم. باید میان وفای به عهد و شکستن پیمان جدایی بینیم، همان‌طور که قرآن می‌گوید: ﴿وَمَن نَّکَثَ فَإِنَّمَا یَنکُثُ عَلَی نَفْسِهِ﴾. «و هر کس پیمان‌شکنی کند، تنها به ضرر خود پیمان‌شکنی کرده است.»

امام جمعه نجف اشرف در ادامه بیان داشت: این همان چیزی است که در زیارت صحیح امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) در روز غدیر (روایت امام کاظم ع) آمده است؛ بخش‌هایی که می‌گوید: (فلعن الله جاحد ولایتک بعد الإقرار، وناکث عهدک بعد الإیمان). «خداوند لعنت کند کسی را که پس از اقرار، ولایت تو را انکار کند و پس از ایمان، پیمان تو را بشکند»، و (وأشهد أن الشاکّ فیک ما آمن بالرسول الأمین، وأن العادل بک غیرَک عائدٌ عن الدین القویم).«گواهی می‌دهم هر که در تو شک کند، به پیامبر امین ایمان نیاورده است…». خلاصه دیدگاه ما درباره اصحاب این است: نه تمجید مطلق و نه ذم مطلق. دلیل ما احادیث متواتر کتاب‌های هر دو گروه (سنت و شیعه) است که پیامبر (ص) فرمود: (یا علی، لا یحبّک إلا مؤمن، ولا یبغضک إلا منافق).«ای علی، جز مؤمن تو را دوست ندارد و جز منافق تو را دشمن نمی‌دارد» و همچنین (مثل أهل بیتی کمثل سفینة نوح، من رکبها نجا). «خاندان من، مانند کشتی نوح هستند؛ هر که سوار شود نجات می‌یابد». همچنین نبی اکرم (صلی الله علیه و اله وسلم) درباره حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: (یرضی الله لرضاها، ویغضب لغضبها). «خداوند از رضایت او خشنود می شود و از غضب او، خشمگین می شود.»

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