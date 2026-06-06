الحدث: وزیر کشور پاکستان در تهران؛ حامل پیام فرمانده ارتش پاکستان به رهبر ایران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الحدث در گزارشی نوشت: محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، امروز شنبه وارد تهران شد تا با مقامهای ایرانی دیدار کند. این سفر در شرایطی انجام میشود که طی ساعات اخیر تنشها میان تهران و واشنگتن پس از تبادل حملات افزایش یافته است.
به گفته منابع رسانهای، نقوی حامل پیامی از ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران است. همچنین گزارش شده شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، دستورالعملهای ویژهای درباره روند مذاکرات به وزیر کشور کشورش ارائه کرده است.
منابع آگاه از «پیشرفتهایی» در موضوع داراییهای مسدودشده ایران خبر دادهاند، اما اختلاف بر سر میزان و زمان آزادسازی همچنان پابرجاست.
بر اساس این گزارشها، تهران خواستار آزادسازی حدود ۱۲ میلیارد دلار (نیمی از داراییهای مورد بحث) همزمان با امضای توافق موقت با آمریکا و پرداخت مابقی طی دو ماه بعد است؛ در حالی که واشنگتن نسبت به این سازوکار ملاحظاتی دارد. گفته میشود مذاکرات بر یافتن سازوکاری مشخص برای انتقال این وجوه متمرکز شده است.
همچنین گزارش شده که پیامها میان تهران و واشنگتن از طریق عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، و استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، ردوبدل میشود.
طبق این منابع، دونالد ترامپ به میانجیها اعلام کرده که تمایلی ندارد مذاکرات بیش از ۶۰ روز به طول بینجامد و از ایران خواسته «بهسرعت پاسخ دهد».
نقوی پیشتر در حاشیه نشست وزرای کشور سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، دو بار با همتای ایرانی خود دیدار کرده بود. پاکستان در ماههای گذشته تلاش کرده نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را ایفا کند و حتی در آوریل گذشته میزبان گفتوگوهای مستقیم میان دو طرف بود؛ مذاکراتی که به نتیجه نهایی نرسید.
در حال حاضر، علاوه بر مسئله داراییهای مسدودشده، برخی اختلافات درباره پرونده هستهای ایران نیز باقی مانده و بررسی جزئیات آن به پس از امضای توافق اولیه موکول شده است.
این تحرکات دیپلماتیک در حالی ادامه دارد که جنگی که از ۲۸ فوریه میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر آغاز شد، همچنان سایه سنگینی بر تحولات منطقه انداخته است.
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