به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزبالله لبنان امروز شنبه با صدور بیانیهای حمله رژیم اسرائیل به یک خودروی نظامی ارتش لبنان را محکوم کرد و آن را «جنایتی عمدی و بزدلانه» خواند.
در این بیانیه آمده است که در جریان این حمله، دو افسر و یک سرباز ارتش لبنان جان خود را از دست دادند. حزبالله تأکید کرد این اقدام در ادامه سلسله حملات و تجاوزات اسرائیل علیه مردم لبنان، بهویژه در مناطق جنوبی و بقاع غربی، صورت گرفته است.
حزبالله همچنین تاکید کرده که این حمله نتیجه بیتوجهی مقامات این کشور به حاکمیت ملی لبنان و امتیازدهی به خواستههای اسرائیل بوده است؛ موضوعی که به گفته این جنبش، تلآویو را به ادامه تجاوزات علیه مردم و نیروهای مسلح لبنان تشویق کرده است.
حزبالله ضمن ابراز همدردی با خانوادههای کشتهشدگان و فرماندهی ارتش لبنان، این حمله را به شدت محکوم و بر حمایت خود از ارتش لبنان تأکید کرد.
..........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما