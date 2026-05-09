مجازات وزارت کشور عربستان برای متخلفان مراسم حج

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت کشور عربستان خواستار پایبندی شهروندان عربستانی و خارجیان مقیم عربستان و صاحبان روادید این کشور به همه دستورالعمل‌های مرتبط با برگزاری مراسم حج امسال شد و تاکید کرد مختلفان مجازات خواهند شد.

به گزارش القدس العربی، وزارت کشور عربستان امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد، دریافت مجوز شرکت در مراسم حج، شرط اساسی برای حضور در این مراسم است. این وزارتخانه خواستار پایبندی به دستورالعمل‌های صادر شده برای ساماندهی مراسم حج امسال (۱۴۴۷ قمری) و همکاری با طرف‌های ذیربط برای تحقق امنیت و سلامت حجاج و معرفی متخلفان شد.

مقامات عربستان سعودی برای برخی تخلفات در مراسم حج جریمه مالی تا ۱۰۰ هزار ریال سعودی در نظر گرفته‌اند. به عنوان مثال تخلف در دریافت مجوز حج، پناه دادن به دارندگان روادید گردشگری یا پنهان کردن آنها، و هرگونه کمک به این افراد برای ماندن در مکه مکرمه یا سایر مشاعر مقدس، با جریمه ۱۰۰ هزار ریالی و اخراج افراد مقیم از عربستان و جلوگیری از بازگشت آنان به این کشور به مدت ۱۰ سال مواجه خواهد شد.

همچنین درخواست برای صدور رواید گردشگری برای کسی که در واقع به دنبال شرکت در مراسم حج بدون مجوز مخصوص آن باشد، با جریمه مواجه خواهد شد. همچنین هرکس که افراد دارای روادید گردشگری را به قصد رساندن آنها به مکه یا مشاعر مقدس سوار کند، جریمه خواهد شد.

