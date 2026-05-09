اطاعت از رهبری شرط پیروزی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین بهشتی، استاد حوزه علمیه در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به آیات قرآن کریم و روایت جنگ احد، تأکید کرد: قرآن کریم حدود ۴۰۰ آیه درباره جنگ و جهاد دارد و این آیات برای همه دورانها قابل تطبیق و درسآموز هستند.
وی با بازخوانی بخشی از تاریخ صدر اسلام و جنگ احد گفت: پیامبر اسلام(ص) پس از اطلاع از حرکت حدود پنج هزار نفر از مشرکان مکه به سمت مدینه، با اصحاب خود مشورت کرد. در این میان پیشنهاد جوانان برای نبرد در منطقه کوهستانی احد پذیرفته شد و حدود هزار رزمنده برای مقابله اعزام شدند، اما در مسیر حرکت، ۳۰۰ نفر از منافقان از سپاه جدا شدند.
بهشتی افزود: در نهایت سپاه اسلام با حدود ۷۰۰ نفر در برابر لشکر چند هزار نفری مشرکان قرار گرفت. پیامبر(ص) با الهام الهی وعده پیروزی به مسلمانان داد و برای کنترل میدان نبرد، ۵۰ نفر از تیراندازان را در یک موقعیت حساس مستقر کرد و به آنان تأکید فرمود که تحت هیچ شرایطی جای خود را ترک نکنند.
این استاد حوزه ادامه داد: در آغاز نبرد، مسلمانان با ایمان و روحیه بالا توانستند دشمن را عقب برانند، اما با تخلف ۴۳ نفر از تیراندازان از دستور پیامبر(ص) و ترک موضع برای جمعآوری غنائم، انسجام جبهه اسلام دچار آسیب شد و دشمن از فرصت استفاده کرده و ضدحمله انجام داد.
بهشتی گفت: این رخداد باعث شد بخشی از مسلمانان دچار پراکندگی شوند و حتی شایعه شهادت پیامبر(ص) در مدینه منتشر شود. با این حال، پس از بازگشت مجدد نیروها و پایان درگیری، مسلمانان به مدینه بازگشتند و آیات قرآن در این زمینه نازل شد.
وی با اشاره به آموزههای قرآنی این واقعه افزود: قرآن به مسلمانان میآموزد که پس از پیروزی دچار غرور نشوند و پس از شکست نیز دچار یأس و ناامیدی نگردند. مهمترین اصل در شرایط جنگی، حفظ استقامت، صبر و تبعیت از رهبری است.
این استاد حوزه با تلاوت آیاتی از سوره آلعمران گفت: قرآن هشدار میدهد که اطاعت از دشمنان میتواند جامعه را به عقبگرد و خسارت سوق دهد و مؤمنان باید در برابر جنگ روانی و تبلیغات دشمن هوشیار باشند.
وی تأکید کرد: در جنگ احد، تفرقه، ترک فرماندهی و گرایش به دنیاطلبی موجب آسیب شد، اما در نهایت پیام الهی روشن است که پیروزی در گرو وحدت، اطاعت از رهبری و پایداری است.
بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قرآن کریم وعده داده است که خداوند یاریکننده مؤمنان است و حتی در شرایط سخت، ترس در دل دشمنان قرار میدهد و مؤمنان را تقویت میکند.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی و تجربههای معاصر افزود: ملتها نیز در تاریخ معاصر نشان دادهاند که با مقاومت و اتحاد میتوانند در برابر قدرتهای بزرگ ایستادگی کنند، اما شرط اصلی، عدم تفرقه و تبعیت از رهبری است.
این استاد حوزه در پایان تأکید کرد: درس بزرگ جنگ احد برای امروز جامعه این است که پیروزی با ایمان، وحدت، صبر و تبعیت از فرماندهی حاصل میشود و شکستها نیز با بازنگری و اصلاح قابل جبران هستند.
