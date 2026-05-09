به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدی در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای جمعه ۱۷ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت، با اشاره به اهمیت ازدواج، اظهار داشت: ازدواج از مستحباتی است که سفارش بسیار زیادی نسبت به آن شده است. در مواردی که فرد بر اثر ازدواج نکردن بیمار شود یا به گناه گرفتار آید، این مستحب به واجب تبدیل می‌شود.

کارشناس احکام حرم مطهر بانوی کرامت یکی دیگر از مستحبات بسیار مؤکد را واسطه‌گری در امر ازدواج دانست و افزود: امام صادق(ع) فرمودند یکی از افرادی که خداوند در روز قیامت به او نظر لطف و رحمت می‌کند، کسی است که اسباب ازدواج جوانی را فراهم کند.

وی تصریح کرد: افرادی که مال یا آبرو دارند، می‌توانند در مسیر ازدواج آسان قدم بردارند. کسانی که می‌خواهند ثلث اموال خود را وصیت کنند، یکی از بهترین موارد، کمک به ازدواج جوانان خانواده و خویشان است.

