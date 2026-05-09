به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی در مراسم شرح آیات از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر، شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به داستان اصحاب‌کهف در سوره مبارکه کهف، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند اصحاب‌کهف، یاران و یاوران امام‌زمان(عج) هستند. امام صادق(ع) نیز فرمودند اصحاب‌کهف پس از ظهور حضرت، به دنیا بازمی‌گردند و در کنار ایشان مجاهده می‌کنند.

خورشیدی اولین ویژگی اصحاب‌کهف را حفظ عقیده در شرایط سخت دانست و خاطرنشان کرد: در زمان ظالمی به نام دقیانوس، این جوانان عقیده خود را حفظ کردند و باوجود سختی‌ها، ایمان خود را پنهان نساختند. در سختی‌هاست که عیار انسان‌ها معلوم می‌شود.

سخنران حرم مطهر دومین ویژگی اصحاب‌کهف را هجرت برای حفظ عقیده برشمرد و افزود: در سوره کهف، سه نوع هجرت مطرح شده است؛ هجرت ذوالقرنین برای نجات مظلومان، هجرت حضرت موسی(ع) برای یادگیری از حضرت خضر(ع) و هجرت اصحاب‌کهف برای حفظ عقیده.

وی سومین ویژگی اصحاب‌کهف را دعای اصحاب‌کهف دانست و تصریح کرد: آنان از خداوند رحمت خاص طلب کردند؛ «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً». رحمت خدا دو گونه است؛ رحمت عام که شامل همه موجودات می‌شود و رحمت خاص که مخصوص مؤمنانی است که در مسیر الهی حرکت می‌کنند.

خورشیدی چهارمین ویژگی اصحاب‌کهف را هدایت پس از هدایت برشمرد و خاطرنشان کرد: قرآن می‌فرماید «وَ زِدْنَاهُمْ هُدًی». هدایت اول، ایمان‌آوردن به اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) است. هدایت دوم، ارتقای ایمان و رشد عقیده است گه خداوند بهاصحاب‌کهف هدایت مضاعف عطا کرد و سیصد سال در غار خوابیدند و سپس زنده شدند و نشانه و آیت خدا گردیدند.

سخنران حرم مطهر در پایان گفت: ما هدایت شده‌ایم، اما باید هدایت بیشتر را از خدا بخواهیم، همان‌طور که شهدای بزرگوار و امام شهید ما به این مقام نائل آمدند.

