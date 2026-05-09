چهار ویژگی یاران امام‌ زمان(عج) با توجه‌ به سیره اصحاب‌کهف

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۲۰
کد مطلب: 1812000
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به داستان اصحاب کهف در سوره مبارکه کهف، چهار ویژگی برجسته آنان را حفظ عقیده در شرایط سخت، هجرت برای حفظ ایمان، درخواست رحمت خاص الهی و هدایت پس از هدایت برشمرد و تأکید کرد: پیامبر اکرم(ص) فرمودند اصحاب کهف، یاران و یاوران امام زمان(عج) هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی در مراسم شرح آیات از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر، شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به داستان اصحاب‌کهف در سوره مبارکه کهف، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند اصحاب‌کهف، یاران و یاوران امام‌زمان(عج) هستند. امام صادق(ع) نیز فرمودند اصحاب‌کهف پس از ظهور حضرت، به دنیا بازمی‌گردند و در کنار ایشان مجاهده می‌کنند.

خورشیدی اولین ویژگی اصحاب‌کهف را حفظ عقیده در شرایط سخت دانست و خاطرنشان کرد: در زمان ظالمی به نام دقیانوس، این جوانان عقیده خود را حفظ کردند و باوجود سختی‌ها، ایمان خود را پنهان نساختند. در سختی‌هاست که عیار انسان‌ها معلوم می‌شود.

سخنران حرم مطهر دومین ویژگی اصحاب‌کهف را هجرت برای حفظ عقیده برشمرد و افزود: در سوره کهف، سه نوع هجرت مطرح شده است؛ هجرت ذوالقرنین برای نجات مظلومان، هجرت حضرت موسی(ع) برای یادگیری از حضرت خضر(ع) و هجرت اصحاب‌کهف برای حفظ عقیده.

وی سومین ویژگی اصحاب‌کهف را دعای اصحاب‌کهف دانست و تصریح کرد: آنان از خداوند رحمت خاص طلب کردند؛ «رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً». رحمت خدا دو گونه است؛ رحمت عام که شامل همه موجودات می‌شود و رحمت خاص که مخصوص مؤمنانی است که در مسیر الهی حرکت می‌کنند.

خورشیدی چهارمین ویژگی اصحاب‌کهف را هدایت پس از هدایت برشمرد و خاطرنشان کرد: قرآن می‌فرماید «وَ زِدْنَاهُمْ هُدًی». هدایت اول، ایمان‌آوردن به اسلام و مکتب اهل‌بیت(ع) است. هدایت دوم، ارتقای ایمان و رشد عقیده است گه خداوند بهاصحاب‌کهف هدایت مضاعف عطا کرد و سیصد سال در غار خوابیدند و سپس زنده شدند و نشانه و آیت خدا گردیدند.

سخنران حرم مطهر در پایان گفت: ما هدایت شده‌ایم، اما باید هدایت بیشتر را از خدا بخواهیم، همان‌طور که شهدای بزرگوار و امام شهید ما به این مقام نائل آمدند.

