آزادی دو عضو ناوگان الصمود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد «سیف ابوکشک» شهروند اسپانیایی و «تیاگو آویلا» شهروند برزیلی از اعضای ناوگان الصمود پس از تکمیل تحقیقات آزاد شده و از فلسطین اشغالی خارج شده‌اند.

بر اساس نوشته روزنامه القدس العربی، وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در تلاش برای توجیه بازداشت این دو فعال حقوق بشری مدعی شد که ابوکشک مظنون به عضویت در یک سازمان تروریستی است، در حالی که آویلا مظنون به دست داشتن در فعالیت‌های غیرقانونی است. این در حالیست که هر دو نفر این اتهامات را رد کرده‌اند.

مرکز حقوقی «عدالت» روز گذشته از احتمال آزادی این دو فعال بین‌المللی خبر داده بود. این دو فعال از زمان بازداشت دست به اعتصاب غذا زده بودند.

آنها در ۲۹ آوریل گذشته و پس از حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به ناوگان «الصمود» در آب‌های بین‌المللی بازداشت و به اجبار به داخل سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱۸۰ فعال در این عملیات بازداشت شدند که بخش زیادی از آنها بعداً با هماهنگی یونان به سواحل این کشور منتقل شدند. این حادثه واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در سطح بین‌المللی به‌دنبال داشته است.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

