به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وبینار «رویکرد جریان‌های فکری جهان اسلام به جنگ رمضان» از سوی دفتر همایش‌ها و نشست‌های علمی «معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی تهران» با همکاری «انجمن علمی ادیان و مذاهب حوزه» برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام و المسلمین دکتر «مهدی فرمانیان» عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، رئیس دانشکده مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب قم و عضو پیوسته انجمن ادیان و مذاهب حوزه به ارائه دیدگاه‌های خود درباره موضوع می‌پردازد و دبیر جلسه دکتر «جهاندار امینی» عضو هیأت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی است.

وبینار «رویکرد جریان‌های فکری جهان اسلام به جنگ رمضان» روز دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت: ۲۱ تا ۲۲.۳۰ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای حضور مجازی در این نشست می‌توانند به این لینک مراجعه کنند.

