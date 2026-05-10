واکنش سفیر ایران در پاکستان به توئیت ترامپ

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سفیر ایران در پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به تصویر اخیر منتشر شده از سوی رئیس جمهور آمریکا در رسانه تروث سوشال واکنش نشان داد و آن را «یک لافزنی بیمقدمه» توصیف کرد.
رضا امیری مقدم اظهار کرد: تصویر منتشر شده اخیر از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با رویکرد خطرپذیری و هیاهو و جنجال شارلاتانیسم توهمزا، چیزی جز تنش و تشدید تنش به بار نمیآورد.
وی با کنایه به رئیس جمهور آمریکا که کشورش در حال مذاکره با ایران برای خاتمه دادن به جنگ و راضی کردن آن به گشایش تنگه هرمز است، اظهار کرد: دیپلماسی اینگونه کار نمیکند!
این پیام از سوی سفیر ایران در پاکستان در حالی منتشر شده که ترامپ در تروث سوشال تصویری از خود بر روی عرشه ناو هواپیمابر آمریکایی منتشر کرد که درحالیکه دوربین در دست دارد، شاهد نابودی ناوگان ایرانی است.
