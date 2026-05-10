به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ اسماعیل بقائی یکشنبه شب ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: ایرانیان در طول تاریخ، نه فقط در برابر یک قدرت، بلکه در برابر «پلاسها» و «لژیونرها» نیز ایستادهاند و سربلند بیرون آمدهاند.
وی افزود: در چنین روزی در سال ۵۳ قبل از میلاد، در نبرد حرّان، سردار بزرگ ایرانی، سورنا، با افراد و تجهیزاتی کمتر، لژیونهای مجهز روم را در جنگی نامتقارن در هم شکست؛ کراسوس، یکی از قدرتمندترین مردان روم، کشته و تصور شکستناپذیری روم برباد رفت و رؤیای پیشروی آن به شرق فروپاشید.
بقائی ادامه داد: تاریخ، برای آنان که آن را نمیخوانند، و درسهای آن را برنمیتابند، دوباره تکرار میشود.
