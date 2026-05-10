برخی احکام نمازهای مستحبی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید جعفر ربانی در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت در خصوص احکام نماز مستحبی اظهار داشت: در نمازهای مستحبی، سوره بعد از حمد واجب نیست. نمازگزار می‌تواند پس از خواندن سوره حمد، مستقیماً به رکوع برود. هرچند شکی نیست که خواندن سوره، فضیلت بیشتری دارد.

وی در ادامه به ویژگی‌های نمازهای مستحبی اشاره کرد و افزود: برخی نمازها مانند «نماز یکشنبه ماه ذیقعده» دستورالعمل خاصی دارند. برای رسیدن به فضیلت آن نماز، انسان باید مطابق همان دستورالعمل عمل کند. اما اصولاً در نمازهای واجب، خواندن سوره واجب است و در نمازهای مستحب، خواندن سوره مستحب می‌باشد.

ربانی تصریح کرد: نمازهای مستحبی، برخلاف نمازهای واجب، اذان و اقامه ندارند. اذان و اقامه مختص نمازهای پنج‌گانه یومیه (ادا و قضا) است.

کارشناس احکام حرم مطهر در ادامه به موضوع جماعت در نمازهای مستحبی اشاره کرد و گفت: نمازهای مستحبی به‌صورت جماعت خوانده نمی‌شوند. تنها سه نماز مستحبی هستند که به جماعت برگزار می‌شوند؛ نماز باران، نماز عید فطر و نماز عید قربان. البته در زمان غیبت امام‌ زمان(عج)، این نمازها نیز به‌صورت فرادا خوانده می‌شوند.

وی با اشاره به نماز استغاثه که این ایام در خیابان‌ها و میادین برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: نماز استغاثه باید فرادا خوانده شود و خواندن آن به جماعت صحیح نیست.

ربانی در ادامه به ویژگی دیگر نمازهای مستحبی اشاره کرد و افزود: انسان می‌تواند نماز مستحبی را به هم بزند، درحالی‌که نماز واجب را مگر در موارد ضروری نمی‌توان به هم زد.

