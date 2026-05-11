به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در رأس هیأتی به منظور شرکت و سخنرانی در «هفدهمین مجمع بینالمللی قازان»، «اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی» و «نشست سالانه گروه چشمانداز راهبردی روسیه و جهان اسلام» به روسیه سفر میکند.
این مجمع که از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان برگزار میشود، فرصت مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود تا در میانه تحولات منطقهای و جهانی، بار دیگر جایگاه تمدنی و فرهنگی خود را در سپهر بینالملل به نمایش بگذارد.
حضور ایران در قازان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶، در شرایطی که این شهر بهعنوان نماد همزیستی مسالمتآمیز اسلام و مسیحیت شناخته میشود، حامل این پیام است که جمهوری اسلامی ایران، با اقتدار، پرچمدار گفتمان «مقاومت فرهنگی» در عرصه بینالمللی است.
شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان،که چندی پیش هزار و یکصد سالگی ورود اسلام به روسیه را جشن گرفته بود، در اجلاس سال گذشته وزیران فرهنگ سازمان همکاری اسلامی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ انتخاب و معرفی شد. در اجلاس سال گذشته وزرای فرهنگ عضو سازمان همکاری اسلامی نیز، حجتالاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانیپور شرکت و سخنرانی کرد.
در اجلاس سال جاری، مقامات و شخصیتهای فرهنگی جهان اسلام از جمله وزرای فرهنگ ترکمنستان، آذربایجان، سودان، جیبوتی، امارات متحده عربی، مصر، قرقیزستان، سومالی، گینه بیسائو، سیرالئون، گابون، گینه، ازبکستان، لیبی، مدیر عامل آیسسکو، معاون دبیرکل سازمان همکاری اسلامی شرکت خواهند کرد.
در این سفر نماینده کشورمان علاوه بر شرکت در افتتاحیه «شهر قازان پایتخت فرهنگی جهان اسلام»، در «اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی» و «نشست سالانه گروه چشمانداز راهبردی روسیه و جهان اسلام» سخنرانی خواهد کرد و دیدارهای دوجانبهای با اولگا لوبیموا، وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه و شیخ راویل عینالدین، مفتی رئیس شورای مفتیان این کشور خواهد داشت.
گروه بینش راهبردی روسیه - جهان اسلام پس از پیوستن روسیه به سازمان همکاری اسلامی به عنوان عضو ناظر، در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد و شامل شخصیتهای شناخته شده دولتی، اجتماعی و سیاسی از روسیه و ۲۵ کشور خارجی است.
ریاست دبیرخانه این گروه به دستور رئیس جمهور فدراسیون روسیه برعهده رستم مینیخانوف، رئیس جمهوری تاتارستان است.
