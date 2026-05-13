به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد واشنگتن تلاش میکند از طریق کنترل ترانزیت گاز روسیه که از خاک اوکراین به اروپا منتقل میشود، بر مسیرهای انتقال انرژی در این قاره تسلط پیدا کند. به گفته او، هدف گستردهتر آمریکا بازطراحی بازار جهانی انرژی بهگونهای است که منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی این کشور را تأمین کند.
لاوروف در گفتوگو با شبکه «راشا تودی» افزود که آمریکا با فشار بر کشورهای اروپایی تلاش دارد آنها را به خرید نفت و گاز آمریکایی بهجای منابع روسیه سوق دهد و از این طریق حضور شرکتهای انرژی روسیه در بازارهای بینالمللی را کاهش دهد. او همچنین مدعی شد واشنگتن بهدنبال خرید سهام زیرساختهای مرتبط با خط لوله «نورد استریم» با قیمت پایین و راهاندازی دوباره آن در چارچوب منافع خود است؛ خط لولهای که پیش از انفجار، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال گاز روسیه به اروپا محسوب میشد.
وزیر خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد که سیاستهای آمریکا موجب تشدید فشار اقتصادی بر اروپا شده است؛ زیرا کشورهای اروپایی از خرید نفت ارزان روسیه منع شده و ناچارند گاز طبیعی مایع آمریکا را با قیمت بالاتر وارد کنند. او همچنین با اشاره به تداوم تحریمهای واشنگتن علیه شرکتهای انرژی روسی از جمله «روسنفت» و «لوکاویل» گفت این اقدامات با هدف محدود کردن نفوذ روسیه در بازار جهانی نفت انجام میشود.
