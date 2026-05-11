نفت خام عراق با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نفتکش حامل نفت خام عراق پس از عبور از تنگه هرمز در آبهای عمان دیده شد.
نفتکش «AGOIS FANOURIOS I» در آبهای دریای عمان سینگال ارسال کرده است.
این نفتکش روز گذشته آخرین بار در تنگه هرمز سینگال ارسال کرده بود و پس آن موقعیتیاب خودکار خود را خاموش کرده بود.
روز گذشته یک نفتکش قطری به مقصد پاکستان هم از ایران مجوز تردد دریافت کرده بود.
حالا «آگیوس فنوریس» هم که مقصدش ویتنام است با سیگنالدهی روشن بهسوی بندر «ناگی سان» در حرکت است.
