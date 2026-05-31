ادعای کنترل قلعه الشقیف توسط اسرائیل/ کارشناسان: فیلم تبلیغاتی، نه پیروزی نظامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل صبح امروز (یکشنبه) اعلام کرد که کنترل قلعه استراتژیک «الشقیف» (بوفورت) را که بر ارتفاعی بیش از ۷۰۰ متری مشرف بر رود لیتانی، دره السلوقی و شهرک المطله قرار دارد، پس از درگیری‌های میدانی با پوشش آتش سنگین از زمین و هوا، به دست گرفته است.

فیلم تبلیغاتی برای نتانیاهو

در واکنش به این اقدام، فؤاد خریس، فعال رسانه‌ای، ویدیوی منتشرشده توسط ارتش اسرائیل را «فیلم تبلیغاتی» توصیف کرد که لحظه اشغال قلعه را مستند می‌کند.

وی تأکید کرد: قلعه یک «بنای تاریخی و گردشگری» است، نه یک دژ مسکونی برای رزمندگان.

خریس خاطرنشان کرد: سربازان در این ویدیو بدون خودروهای زرهی دیده می‌شوند که نشان می‌دهد آنها از پشت قلعه نفوذ کرده‌اند تا این فیلم تبلیغاتی را که نتانیاهو به آن نیاز داشت، ضبط کرده و سپس عقب‌نشینی کنند.

نظام دفاعی مقاومت تغییر کرده است

یاسین عزالدین، نویسنده و تحلیلگر، نیز تأکید کرد: رسانه‌های اسرائیلی اهمیت این اقدام را بزرگنمایی می‌کنند.

وی توضیح داد: امروز روش دفاع کاملاً تغییر کرده است؛ مقاومت دیگر در دژها یا پادگان‌ها تحصن نمی‌کند، بلکه به تونل‌ها و پنهان شدن متکی است تا حملات سریع و غافلگیرانه برای فرسایش دشمن انجام دهد، علاوه بر استفاده از موشک‌ها و پهپادهای با کارایی رزمی بالا.

تلاش اسرائیل برای پیروزی بر عقده‌های گذشته

تامر قدیح، روزنامه‌نگار، نیز این شور و شعف اسرائیلی را ناشی از تلاش برای به دست آوردن پیروزی بر مصائب و عقده‌های گذشته دانست، نه بر اساس داده‌های زمان حال.

وی به نبرد سال ۱۹۸۲ اشاره کرد که در آن نیروهای نخبه اسرائیلی ده‌ها کشته قبل از اشغال قلعه دادند و مناخیم بگین به همراه شارون برای ثبت تصویر پیروزی معروف از قلعه بازدید کردند.

قدیح خاطرنشان کرد: قلعه متعاقباً به یک موضع نظامی بسیار مستحکم و هدفی استراتژیک برای مقاومت لبنان تبدیل شد که با حملات موشکی و کمین‌ها آن را تا زمان عقب‌نشینی در سال ۲۰۰۰ تضعیف کرد.

وی توضیح داد: امروز کسی که در لبنان می‌جنگد از تاکتیک‌های جنگ چریکی بدون پوشش هوایی یا سیستم‌های پدافندی استفاده می‌کند و در این نوع جنگ‌ها، نمی‌توان از پیشروی جغرافیایی نیروهای مهاجم جلوگیری کرد، اما مقاومت توانایی فرسایش آنها را دارد تا مجبور به عقب‌نشینی شوند.

در تأیید ادامه وضعیت فرسایشی که قدیح از آن سخن گفت، خلیل نصرالله، خبرنگار، اشاره کرد: تنها چند ساعت پس از ارائه اشغال قلعه الشقیف به عنوان «دستاوردی که به‌ویژه از شهرک المطله محافظت می‌کند»، آژیرهای خطر در داخل این شهرک و سایر مناطق به دلیل سقوط موشک‌های شلیک‌شده از لبنان به صدا درآمد.

چالش اصلی اسرائیل؛ ماندن، نه پیشروی

سامر حاج علی، خبرنگار، نیز تأکید کرد: قاعده میدانی حکایت از آن دارد که اشغالگر ممکن است بتواند به هر منطقه‌ای در لبنان برسد، اما چالش اصلی در توانایی او برای ماندن و تحمل هزینه‌های بقا است. وی به تحولات البیاضه، اللبونه، زوطر و یحمر اشاره کرد و تأکید نمود که الشقیف نیز همین سناریو را تجربه خواهد کرد.

