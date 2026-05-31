به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آندری بابیش، نخستوزیر جمهوری چک، در اظهاراتی جنجالی اتحادیه اروپا را با امپراتوری روم در واپسین سالهای حیاتش مقایسه کرد و گفت: سیاستهای اقتصادی، اقلیمی و دفاعی بروکسل، این بلوک را به سمت ضعف و افول سوق میدهد.
اتحادیه اروپا در مسیر فروپاشی امپراتوری روم غربی
به گزارش راشاتودی، آندری بابیش، نخستوزیر جمهوری چک، معتقد است اتحادیه اروپا در حال پیمودن مسیری است که به فروپاشی امپراتوری روم غربی انجامید. وی در گفتوگویی با روزنامه فایننشال تایمز، سیاستهای بروکسل را عامل تضعیف اقتصاد و توان راهبردی اروپا دانست.
بابیش که در دسامبر گذشته پس از پیروزی جنبش سیاسی ANO به قدرت بازگشت، در ماههای اخیر خود را به عنوان یکی از مدافعان سرسخت حاکمیت ملی کشورهای اروپایی و منتقد برخی سیاستهای اتحادیه اروپا معرفی کرده است.
او در این مصاحبه با انتقاد از برنامههای کاهش انتشار کربن و کنار گذاشتن سوختهای فسیلی گفت: اتحادیه اروپا اکنون احتمالاً در همان مسیری قرار گرفته که پایان امپراتوری روم را رقم زد.
به گفته وی، سیاستهای اقلیمی و انرژی اتحادیه اروپا موجب افزایش هزینههای انرژی و کاهش رقابتپذیری صنایع اروپایی شده است. این انتقادها در شرایطی مطرح میشود که برخی دولتها و احزاب سیاسی در کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا، لهستان، مجارستان و اسلوواکی نیز نسبت به هزینههای اقتصادی سیاستهای سبز بروکسل ابراز نگرانی کردهاند.
نخستوزیر چک همچنین اعلام کرد کشورش احتمالاً در سال جاری موفق نخواهد شد به هدف ناتو برای اختصاص دو درصد تولید ناخالص داخلی به هزینههای نظامی دست یابد.
ادامه بحث درباره وابستگی امنیتی اروپا به آمریکا
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بحث درباره وابستگی امنیتی اروپا به ایالات متحده همچنان ادامه دارد. بر اساس آمارهای ناتو، آمریکا حدود ۶۰ درصد از کل هزینههای نظامی این ائتلاف را تأمین میکند. همزمان، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها هشدار داده است که اگر اعضای اروپایی ناتو سهم بیشتری از هزینههای نظامی را بر عهده نگیرند، واشنگتن ممکن است نقش خود در امنیت اروپا را کاهش دهد.
در داخل جمهوری چک نیز اختلافنظرهایی درباره سیاست خارجی و امنیتی وجود دارد. بابیش و پیتر پاول، رئیسجمهور این کشور و فرمانده پیشین ناتو، بر سر موضوعاتی چون کمک به اوکراین، سیاست دفاعی و نحوه تعامل با ناتو دیدگاههای متفاوتی دارند.
اشاره به تجربه تاریخی امپراتوری روم
بابیش برای توضیح نگرانیهای خود به تجربه تاریخی روم اشاره کرد. امپراتوری روم در سدههای پایانی حیات خود با بیثباتی سیاسی، فشارهای اقتصادی و گسترش بیش از حد تعهدات نظامی روبهرو شد. این امپراتوری به تدریج برای دفاع از مرزهایش به نیروهای خارجی متکی شد و همزمان با کاهش فعالیتهای اقتصادی و تجاری، تأمین هزینههای دفاعی آن دشوارتر شد.
................
پایان پیام/
نظر شما