آمادگی حوزه و قرارگاه بلاغ مبین برای تقویت راهیان نور در میناب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه طی حکمی، حجت‌الاسلام والمسلمین رمضانعلی کلاته را به عنوان نماینده خود جهت پیگیری امور مربوط به فعالیت‌های تبلیغی و جهادی مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدای میناب معرفی کرد.

در اجرای این مأموریت، نمایندگان مرکز مدیریت حوزه با حضور در دفتر دکتر محمد آشوری استاندار هرمزگان، مراتب سلام و تشکر خود را ابلاغ کردند.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام کلاته گزارشی از فعالیت‌های حوزوی به ویژه گروه‌های تبلیغی و خدماتی در شهرستان میناب ارائه داد.

آمادگی حوزه و قرارگاه بلاغ مبین برای تقویت راهیان نور

وی اعلام کرد: حوزه و قرارگاه بلاغ مبین در راستای تقویت راهیان نور استان هرمزگان، به ویژه میناب، اعلام آمادگی می‌کنند.

در این دیدار، استاندار هرمزگان نیز گزارشی از فعالیت‌هایی که در استان نسبت به راهیان نور، به ویژه در میناب، انجام شده است، ارائه کرد.

ضمن این دیدار، مقرر شد نماینده حوزه در ستاد استانی که به زودی با همین موضوع برگزار می‌شود، شرکت کرده و هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

