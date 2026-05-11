به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی به هلاکت یک نظامی این رژیم در حمله پهپادی حزبالله در منطقه مرزی المناره اذعان کرد.
با به هلاکت رسیدن این نظامی صهیونیست، تعداد کشتههای نظامیان این رژیم از ابتدای ماه مارس تاکنون بهروایت اسرائیلیها به ۱۸ نفر رسید.
رژیم صهیونیستی در انتشار اخبار و گزارشها درباره تلفات و کشتههای نظامیان این رژیم پیوسته «سانسور سیستماتیک» را در پیش میگیرد.
انتشار هرگونه عکس یا ویدیو از محل انفجارها توسط شهرکنشینان یا خبرنگاران بدون تأیید ارتش، جرم تلقی میشود و منجر به بازداشت میشود، این بایکوت خبری باعث شده است «آمار رسمی» تنها منبع مجاز باقی بماند؛ آماری که تحلیلگران مستقل آن را بسیار کمتر از واقعیت توصیف میکنند.
تجربه نبردهای اخیر نشان داده است که بسیاری از «کشتههای» ارتش رژیم اسرائیل، ابتدا بهعنوان «مجروح بدحال» معرفی میشوند و پس از گذشت چندین روز یا هفته، نام آنها بهصورت انفرادی در فهرست کشتهشدگان قرار میگیرد تا از اعلام آمار یکباره جلوگیری شود، این در حالی است که تصاویر منتشرشده توسط رسانههای نزدیک به مقاومت (الاِعلام الحربی)، برخورد مستقیم پرتابهها به محل استقرار و تجمعات نظامی را تأیید میکند که قطعاً با تلفات بین نظامیان این رژیم همراه بوده است.
