به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان در نشستی با فرمانده کل و جمعی از فرماندهان ارشد فراجا ضمن دریافت گزارشی از عملکرد این نیرو در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بر ضرورت تقویت ساختاری، تجهیزاتی و توسعه نقش مردم‌پایه فراجا در تأمین امنیت داخلی کشور تأکید کرد.

رئیس جمهور در این نشست، پس از استماع گزارشی از اقدامات و عملکرد فراجا در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین امنیت داخلی کشور در دوران جنگ تحمیلی سوم، مدیریت میدانی شرایط امنیتی، پشتیبانی از امنیت عمومی، مقابله با تهدیدات و نیز آمار شهداء، مجروحان و خسارات و آسیب‌های وارد شده به مجموعه فراجا، با قدردانی از تلاش‌ها، مجاهدت‌های شبانه‌روزی، صادقانه، بی‌ادعا و مسئولانه این نیرو در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت: فراجا با وجود محدودیت‌ها و کمبود امکانات، در میدان تأمین امنیت داخلی کشور حضوری مؤثر، مقتدرانه و فداکارانه داشت و دولت خود را موظف می‌داند در مسیر تقویت این مجموعه، همه حمایت‌های لازم را به‌عمل آورد.

دکتر پزشکیان با تأکید بر لزوم نوسازی و بازسازی زیرساخت‌ها و اماکن آسیب‌دیده فراجا در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: دولت، تأمین تجهیزات، بازسازی مراکز خسارت‌دیده و ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی فراجا را از وظایف قطعی خود می‌داند و هر آنچه در این زمینه لازم باشد، با جدیت دنبال و تأمین خواهد کرد.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت بازمهندسی ساختار نیروهای انتظامی و امنیتی با هدف تمرکززدایی، چابک‌سازی، ارتقای پوشش امنیتی و گسترش دامنه خدمت‌رسانی به شهروندان تأکید کرد و گفت: لازم است گروه‌های مطالعاتی و کارشناسی در این زمینه فعال شوند تا الگوهای نوین در این زمینه متناسب با شرایط کشور طراحی و اجرا شود. دولت نیز متعهد است موانع موجود را مرتفع کرده و هر آنچه در جهت تقویت فراجا ضروری باشد، تسهیل کند.

دکتر پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در حوزه حکمرانی محله‌محور اظهار داشت: فراجا می‌تواند در این الگو نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند و با مشارکت‌دادن مردم در فرآیند تأمین امنیت، امنیت را به‌صورت مردم‌پایه و محله‌محور سازماندهی کند.

رئیس جمهور افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، سرمایه اجتماعی و مشارکت فعال شهروندان در حوزه امنیت عمومی، می‌تواند علاوه بر ارتقای ضریب امنیت، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز تقویت کند.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه در مسئله امنیت داخلی، اقدامات پیشگیرانه باید بر برخوردهای سلبی و واکنشی اولویت داشته باشد، تصریح کرد: در چارچوب حکمرانی محله‌محور، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باید از متن محلات آغاز شود و سپس با نظام مراقبت، نظارت و پشتیبانی، فراجا نقش تسهیلگر، هماهنگ‌کننده و پشتیبان را ایفا کند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اگر مردم در حوزه تأمین امنیت مشارکت داده شوند و احساس مسئولیت اجتماعی در محلات تقویت شود، بدون تردید میزان تخلفات، جرائم و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

دکتر پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با مرور مجموعه مشکلات، چالش‌ها و حوادث پیش‌روی کشور از ابتدای آغاز به‌کار دولت، اظهار داشت: شاید بتوان گفت این مقطع از تاریخ کشور، در بسیاری از ابعاد، کم‌نظیر و حتی بی‌سابقه بوده است؛ چرا که با جنگی پیچیده تر، سخت تر، ناجوانمردانه‌تر و نامتوازن‌تر مواجه شدیم.

رئیس جمهور افزود: در عین حال با وجود همه سختی‌ها، یقین داریم که در دل این حوادث خیر و حکمتی نهفته است و زمانی که خداوند ببیند دولتمردان، نیروهای مسلح و مردم با صداقت و اخلاص در میدان دفاع از کشور ایستاده‌اند، قطعاً نصرت و پیروزی را نصیب ملت خواهد کرد.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه این جنگ عزیزانی را از ملت ایران گرفت که فقدان آنان، ضایعه‌ای سنگین و جبران‌ناپذیر برای کشور است، افزود: جای رهبر شهید، فرماندهان عزیز و مسئولانی که در این مسیر به شهادت رسیدند، برای ملت و نظام بسیار خالی است. شهادت برای آنان فیضی عظیم و الهی بود و برای ما که مانده‌ایم، اندوهی سنگین و مسئولیتی بزرگ بر جای گذاشته است.

رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به شرایط کشور در مقابله با متجاوزان و نقش ملت ایران و نیروهای مسلح در ناکام‌گذاشتن دشمن، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشور توانستند با ایستادگی و اقتدار، دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته و او را وادار به‌پذیرش آتش‌بس و توقف جنگ کنند.

دکتر پزشکیان درباره مسیرهای پیش‌روی کشور اظهار داشت: اکنون گزینه‌های مختلفی پیش‌روی ما قرار دارد؛ یا با عزت، اقتدار و حفظ منافع ملی وارد مذاکره شویم و حقوق ملت ایران را احقاق کنیم، یا در وضعیت نه جنگ و نه صلح باقی بمانیم و یا مسیر جنگ و تقابل را ادامه دهیم.

رئیس جمهور تأکید کرد: ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی این است که پیروزی به‌دست‌آمده توسط نیروهای مسلح در میدان نبرد، در عرصه دیپلماسی نیز تکمیل و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار تثبیت شود.

رئیس‌جمهور در ادامه با استناد به کلام نورانی حضرت امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه اظهار داشت: امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند اگر دشمن تو را به صلح دعوت کرد، آن را رد نکن؛ اما پس از صلح نیز از دشمن غافل نشو و هرگز با خوش‌بینی به او نگاه نکن و به او اعتماد نداشته باش.

رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین مبنا، ضمن بی‌اعتمادی به دشمن، مذاکره را از موضع عزت، حکمت و مصلحت ممکن می‌داند و چنانچه توافقی با درنظرگرفتن دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و مصالح ملت ایران حاصل شود، بر عهد و تعهدات خود پایبند خواهد بود.

................................

پایان پیام/ 167