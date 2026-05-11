به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین وبینار بینالمللی بانوان مسلمان تحت عنوان "تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه غیرنظامیان بیگناه: حقوق بینالملل کجاست؟" به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سهشنبه ۲۲ اردیبهشت ساعت ۱۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.
در این وبینار "هبا اسمیت" مدیر انجمن زنان مسلمان اروگوئه، "نور جانا سایم"مدرس ارشد دانشگاه مالزی، "نورالهدی بنتی سارنون"مدرس ارشد دانشگاه مالزی،" ساری محموده وردانی" مدرس دانشگاه و پژوهشگر از اندونزی، "جاهده تکیهخواه "مدرس دانشگاه و پژوهشگر ایرانی، "نور سعاده"دانشیار دانشگاه مالزی، "حزیراه"دانشپژوه و فعال اجتماعی مالزیایی، "نور نشیرا ادویا بنتی محتار" دانشپژوه و فعال اجتماعی از مالزی، "بتول ناملی"خبرنگار ترکیه ای، "یان ییتونگ"پژوهشگر و فعال اجتماعی از چین، "صباحت سیده رضوی"فعال رسانهای هند، "عقیلا محمد فایروز "پژوهشگر و نویسنده مالزیایی سخنرانی خواهند کرد.
علاقهمندان میتوانند این وبینار را از طریق لینک https://live.taqrib.ir/ مشاهده کنند.
