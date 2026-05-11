اسرائیل ۲.۴ میلیون فلسطینی در غزه را از غذا و آب محروم کرده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل الثوابتة، مدیرکل دفتر اطلاع‌رسانی دولت فلسطین، نسبت به بحران انسانی گسترده و بی‌سابقه در نوار غزه هشدار داد و تأکید کرد این وضعیت تمامی جنبه‌های زندگی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: این اقدامات بخشی از یک سیاست هدفمند برای تشدید بحران انسانی است که با محروم کردن بیش از ۲.۴ میلیون فلسطینی از غذا، دارو، آب، سوخت و خدمات اساسی همراه شده و باعث فروپاشی سریع بخش‌های حیاتی در این منطقه شده است.

الثوابتة تأکید کرد: ادامه بستن گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود کمک‌های انسانی، نوعی مجازات جمعی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و این سیاست‌ها در چارچوب گرسنگی دادن به غیرنظامیان قرار می‌گیرد.

در همین حال، عدنان حموده، نماینده وزارت امدادرسانی غزه نیز هشدار داد که به دلیل ادامه جلوگیری از ورود کمک‌ها و کاهش تعداد کامیون‌های امدادی، این منطقه در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد.

وی گفت: بستن گذرگاه رفح و گذرگاه کرم ابوسالم فشار شدیدی بر وضعیت انسانی وارد کرده و باعث کمبود شدید بسته‌های غذایی و اقلام امدادی شده است.

به گفته وی، محدودیت‌ها همچنین روند خروج بیماران و مجروحان برای درمان در خارج از غزه را مختل کرده است؛ به‌طوری که تنها ۱۵۲ بیمار و مجروح در یک روز توانسته‌اند خارج شوند، در حالی که هزاران نفر دیگر در انتظار درمان هستند.

بر اساس داده‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولتی، میزان ورود کامیون‌های کمک‌رسانی به غزه تنها حدود ۲۵ درصد میزان توافق‌شده در آتش‌بس ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ است.

