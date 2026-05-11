به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوعبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، از عملیات مقاومتی نیروهای فلسطینی در کرانه باختری علیه نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان تمجید کرد و آن را نشانه روحیه مقاومت مردم فلسطین و مخالفت با ظلم دانست.
وی اعلام کرد: گردانهای قسام با افتخار به درگیریای نگاه میکنند که توسط ایمن الهشلمون در جریان مقابله با نیروهای اسرائیلی در اردوگاه قلندیا در شمال قدس انجام شد.
ابوعبیده همچنین از مقاومت قهرمانانه عبدالحلیم حماد در برابر نیروهای اسرائیلی در شهرک سلواد تمجید کرد، و از مقابله فلسطینیان با شهرکنشینان در مناطق مختلف کرانه باختری، تقدیر کرد.
وی افزود: این عملیاتها برای مردم کرانه باختری غیرعادی نیست و ادامه مسیر مقاومت فلسطینیها و مخالفت آنها با تغییر مناسباتشان با اسرائیل به شمار میرود.
سخنگوی قسام گفت: تلاشهایی که طی سالهای گذشته برای ساختن فلسطینی جدید انجام شده، به نتیجه نخواهد رسید و مردم فلسطین همچنان به گزینه مقاومت پایبند هستند.
ابوعبیده در پایان از جوانان کرانه باختری خواست با هر وسیلهای که در اختیار دارند به مقابله با نیروهای اسرائیلی و شهرکنشینان ادامه دهند.
وی تأکید کرد: چوب و چاقو نیز میتوانند همان تأثیری را داشته باشند که موشکها در مقابله با اسرائیل ایجاد میکنند.
............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما