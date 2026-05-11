به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تارنمای وزارت امور خارجه چین، گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه (AFP) مبنی بر تحریم شرکت‌های چینی از سوی آمریکا به اتهام ادعایی ارائه تصاویر ماهواره‌ای به ایران و ارتباط آن با سفر هفته جاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به چین، اظهار داشت: چین قاطعانه با تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی که فاقد مبنای حقوق بین‌الملل بوده و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال می‌شوند، مخالف است.

ادعای آمریکا علیه شرکت‌های چینی

آمریکا مدعی شده است که این شرکت‌های چینی با ارائه تصاویر ماهواره‌ای، در عملیات نظامی مرتبط با ایران نقش داشته‌اند؛ ادعایی که پکن آن را رد کرده و در چارچوب سیاست فشار و تحریم واشنگتن ارزیابی می‌کند.

گفتنی است وزارت خزانه‌داری آمریکا اخیراً ۱۰ فرد و شرکت را با ادعای کمک به نیروهای مسلح ایران برای تأمین تسلیحات و مواد خام قابل استفاده تحریم کرده است.

حمایت از حقوق شرکت‌های چینی

گوئو جیاکون افزود: چین همواره از شرکت‌های خود خواسته است فعالیت‌هایشان را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند و در عین حال، پکن قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت‌های چینی حمایت خواهد کرد.

موضع ثابت چین درباره ایران

وی همچنین با اشاره به تحولات مربوط به ایران، تأکید کرد: موضع چین درباره مساله ایران روشن و ثابت است و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا هیچ تغییری در این موضع ایجاد نخواهد کرد.

هشدار درباره تشدید تنش‌ها

سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اولویت فوری جامعه جهانی باید تلاش همه‌جانبه برای جلوگیری از آغاز دوباره جنگ و تشدید تنش‌ها باشد، نه اینکه از درگیری‌ها برای برچسب‌زنی مخرب و بدنام‌سازی دیگر کشورها استفاده شود.

