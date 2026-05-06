به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع دیپلماتیک آسیایی اعلام کردند پکن مصمم است اجازه ندهد نشست پیش‌روی «شی جین‌پینگ» و «دونالد ترامپ» در پکن به ابزاری برای فشار علیه ایران تبدیل شود.

به گزارش المیادین، این منابع افزودند، چین معتقد است پروژه به اصطلاح آزادی کشتیرانی که ترامپ اعلام کرد، صرفاً یک تلاش سیاسی از سوی واشنگتن برای کسب امتیاز در آستانه نشست پکن بوده است.

به گفته این منابع، پکن می‌داند که آمریکا قصد دارد از جنگ خود علیه ایران به عنوان ابزار فشار و حتی باج خواهی استفاده کند.

این منابع تاکید کردند شکست «پروژه آزادی» کشتیرانی در تنگه هرمز، یک اهرم فشار را از دست ترامپ که به دنبال معامله بزرگ با چین است، خارج کرد.

به گفته این منابع، چین تمرکز زیادی روی منطقه خلیج فارس دارد و به توسعه روابط با کشورهای این منطقه علاقه‌مند است ولی این دستاورد هرگز به قیمت تضعیف جایگاه استراتژیک ایران نخواهد بود.

این منابع خاطرنشان کردند: چین به‌ دنبال ایجاد یک تفاهم امنیتی منطقه‌ای و مستقل در دوران پس از جنگ است که در آن ایران نقشی کلیدی و اساسی ایفا کند نه این که بر علیه ایران باشد.

همچنین پکن روابط اقتصادی گسترده با کشورهای خلیج فارس دارد ولی با فشار خارجی از سوی طرف‌های معین به ویژه علیه ایران مخالف است. همچنین چین درباره عواقب پیروی از سیاست‌های آمریکا و تبدیل شدن برخی کشورهای خلیج فارس به پایگاه‌های خط مقدم برای حمله به ایران هشدار می‌دهد.

به گفته این منابع، چین تاکید دارد که سرنوشت کشورهای خلیج فارس باید در دست ملت‌هایشان باشد و معتقد است دستیابی به راه حل یا تفاهم امنیتی در منطقه به ویژه درباره تنگه هرمز بدون مشارکت ایران غیرممکن است. چین به دنبال تشویق کشورهای منطقه به ایجاد ساختار اقتصادی، امنیتی و سیاسی فراگیر در منطقه خلیج فارس است بدون آن که تضمین امنیتی خاصی به کسی داده شود؛ به این ترتیب که کشورهای دو سوی خلیج فارس به یکدیگر تضمین‌های امنیتی بدهند و چین نیز تضمین‌های اقتصادی جدی به آنها بدهد.

به نقل از میدل ایست نیوز، این منابع تاکید کردند پکن موضوع اقتصاد را عامل دستیابی به توافق سیاسی در منطقه می‌داند که می‌تواند مانع وقوع جنگ شود.

به گفته این منابع، چین معتقد است که جنگ علیه ایران و ایستادگی قدرتمندانه این کشور، موجب کاهش نفوذ آمریکا در شرق آسیا شده است. مخالفت کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی و ژاپن با مشارکت در جنگ علیه ایران و اقدام نظامی در تنگه هرمز، از عوامل کاهش نفوذ آمریکا در منطقه شرق آسیا محسوب می‌شود.

