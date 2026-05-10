به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «علیرضا تقوی‌نیا» تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بین‌الملل در تحلیل خود، به این سوال مهم پرداخت که «چرا پیروزی ایران در جنگ اخیر، برای امنیت و حاکمیت چین اهمیت دارد و شکست ایران، آنان را تضعیف می کند؟».

وی تشریح کرد: ایران، قدرتی بزرگ و مهم در غرب آسیاست و انبار انرژی دنیا یعنی خلیج فارس را کنترل می‌کند. در گذشته ایالات متحده آمریکا حاکم بر خلیج فارس بود و «نیکسون» رئیس جمهور وقت آمریکا با دکترین «دو ستونی» که شامل کنترل ایران و عربستان بود، خلیج فارس و صادرات آن را کنترل می‌کرد؛ اما ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی، توازن و تعادل مدنظر خود را در خلیج فارس برقرار نمود و کشورهایی مثل چین، از این سازوکار استقبال کردند.

ایران، عامل توازن قدرت در غرب آسیا

تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: آمریکا تلاش می‌کند تا منابع نفت و انرژی دنیا را کنترل کند و در نهایت، زنجیره تامین انرژی و مواد اولیه چین را در اختیار بگیرد؛ اما در حال حاضر توازن قدرت به ضرر آمریکا، و به نفع ایران و در نهایت چین، در حال تغییر است.

دکتر تقوی‌نیا به سناریوی پیروزی آمریکا در خلیج فارس پرداخت و بیان داشت: اگر آمریکا بتواند واردات نفت به کشور چین را تحت کنترل بگیر، در واقع اقتصاد چین را «گروگان» گرفته است و قدرت عکس‌العمل آنان را خنثی می‌کند؛ لذا آمریکا می‌تواند با اختلال در زنجیره تامین انرژی چین، اقتصاد آن را با بحران مواجه کند.

وی، ایران را بازیگر مهم عرصه انرژی و ژئوپولوتیک معرفی کرد و گفت: آمریکا می تواند صادرات نفت کشورهایی مانند عراق، عربستان، کویت، امارات و قطر را کنترل کند؛ اما ایران و روسیه به عنوان بازیگران مستقل حوزه انرژی عمل می‌کنند؛ لذا سقوط ایران، توازن قدرت در خلیج فارس و منطقه غرب آسیا را به سود آمریکا تغییر می‌دهد.

ایران، خاکریز بلوک شرق

تحلیلگر مسائل سیاسی به جایگاه جغرافیایی ایران پرداخت و اظهار داشت: چین به دنبال احداث و تکمیل کریدور جاده ابریشم به اروپاست و ایران، مهم‌ترین کشور در این مسیر است که جایگزین ندارد؛ بنابراین کشور ما از جنبه کریدوری نیز برای چین اهمیت دارد.

دکتر تقوی‌نیا در پایان، جایگاه جغرافیایی ایران را به عنوان خاکریز غربی چین توصیف کرد و ادامه داد: اگر آمریکا بر ایران مسلط شود، بلوک غرب به افغانستان و سپس به چین می‌رسد تا «خفگی ژئوپولتیکی» را به آنان تحمیل کند و حتی بر روسیه نیز کنترل پیدا کند؛ لذا پیروزی ایران در این جنگ، معادلات جدیدی را در سطح منطقه و جهان رقم زد.



منبع: کانال تفسیرگر

