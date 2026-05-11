جنگ امروز صحنه غربال مؤمنان از منافقان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام محسن دادسرشت طهرانی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به ایام زیارتی حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، به احادیثی در فضیلت زیارت ایشان اشاره کرد و اظهار داشت: در حدیث معتبری از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است که فرمودند: «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا، فَلَهُ عَلَی اللَّهِ سَبْعُونَ حَجَّةً مَبْرُورَةً». کمترین اجر زیارت قبر فرزندم علی بن موسیالرضا(ع)، هفتاد حج مقبول است و این ثواب تا هفتاد هزار حج مقبول نیز افزایش مییابد.
دادسرشت طهرانی افزود: امام جواد(ع) در پاسخ به سؤالی درباره فضیلت زیارت امام رضا(ع) نسبت به زیارت سیدالشهدا(ع) فرمودند زیارت پدرم افضل است؛ چراکه امام حسین(ع) را عموم مردم با فرهنگها و مذاهب مختلف زیارت میکنند، اما پدرم را فقط شیعیان دوازده امامی زیارت میکنند و این نشانه مذهب حق بودن امام رضا(ع) است.
سخنران حرم مطهر در ادامه به شرایط جنگ با آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و با استناد به حدیثی از امام صادق(ع)، خاطرنشان کرد: حضرت با سه بار قسم جلاله فرمودند «وَاللَّهِ لَتُغَرْبَلُنَّ»؛ شما غربال میشوید، از هم جدا میشوید تا جایی که جز اندکی باقی نمیمانند. این جنگ ظالمانه، ملاکی برای تشخیص حق از باطل شده است.
وی با اشاره به خطبه شانزدهم نهجالبلاغه که امیرالمؤمنین(ع) با قسم یاد کردند که مردم غربال میشوند، تصریح کرد: شما در این تجمعات میبینید افرادی با ظاهری غیرانقلابی میآیند و از طرف دیگر، برخی انقلابیهای دیروز امروز در صف آمریکا قرار گرفتهاند. حتی عدهای از کشورهای آمریکا و اروپا زندگی خود را رها کرده و خود را به ایران رساندهاند تا در این جبهه حق حضور یابند.
دادسرشت طهرانی با اشاره به فتاوای همه فقهای عظام، افزود: اگر کشور اسلامی مورد هجوم کفار قرار گیرد، بر همه مسلمانان واجب است دفاع کنند. این دفاع بر همه واجب است؛ حتی بر خانمها. حضور در خیابانها و تجمعات، یکی از مهمترین مظاهر دفاع از مملکت است.
سخنران حرم مطهر با استناد به آیه شریفه «إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا»، خاطرنشان کرد: خداوند وعده داده که اگر صبر و تقوا داشته باشید، دشمن نمیتواند به شما ضرری بزند. تقوا دو نوع است؛ تقوای فردی و تقوای سیاسی. تقوای سیاسی یعنی اطاعت از ولی فقیه. امام زمان(عج) در توقیع شریف فرمودند: هر کس ولی فقیه را رد کند، مرا رد کرده است.
وی در پایان با اشاره به آیه شریفه «یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّمِینَ»، تأکید کرد: خداوند وعده داده که ملائکه خود را به کمک شما میفرستد. موشکهای شما را ملائکه میرسانند به تلآویو و حیفا. دل قوی داشته باشید و با صبر و تقوا، به وعدههای الهی ایمان داشته باشید.
