اعمالی که در مسجد و حرم ائمه(ع) مکروه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام افتخاری منفرد در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت در خصوص احکام مساجد و حرم ائمه(ع) اظهار داشت: بعضی از احکام درباره مساجد و حرم ائمه(ع) از واجبات و محرمات است و بعضی از آنها مستحبات و مکروهات می‌باشد.

وی افزود: خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد، کراهت دارد؛ یعنی بهتر است در مسجد نخوابد. همچنین صحبت کردن درباره کارهای دنیا در مسجد و حرم ائمه(ع) نیز کراهت دارد.

حجت‌الاسلام افتخاری منفرد تصریح کرد: خواندن شعری که در آن نصیحت و امثال آن نباشد نیز کراهت دارد. همچنین بلند کردن صدا در مسجد غیر از اذان کراهت دارد؛ فقط صدای اذان است که باید بلند گفته شود و بقیه صداها نباید بلند باشد.

کارشناس احکام حرم مطهر خاطرنشان کرد: راه دادن کودکان و دیوانه به مسجد کراهت دارد، مگر اینکه آوردن کودکان مزاحمتی برای نمازگزاران ایجاد نکند و باعث علاقه‌مندی آنان به نماز و مسجد شود که در این صورت مستحب و گاهی واجب است. البته از نظر نجاست نیز باید مواظب باشند که مسجد را آلوده نکنند.

وی در پایان تأکید کرد: کسی که پیاز، سیر و امثال آن مصرف کرده که بوی دهانش مردم را اذیت می‌کند یا مسواک نمی‌زند، کراهت دارد به مسجد برود. انسان باید هنگام رفتن به مسجد خود را خوشبو کند و دیگران را اذیت ننماید.

