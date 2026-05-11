نامگذاری رختکن تیم ملی فوتبال به نام میناب ۱۶۸

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از سومین بازی درون گروهی، در زمین شماره یک مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

در اقدامی قابل توجه رختکن کنار زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی به احترام ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب از خانه امید به میناب ۱۶۸ تغییر نام داد و اعضای تیم ملی که با کاروانی به همین نام در جام جهانی شرکت خواهند کرد، در تمرین امروز خود عکسی به یادگار در مقابل این رختکن گرفتند.

تیم ملی فوتبال ایران در ادامه فاز چهارم تمرینات آماده‌سازی خود فردا (سه‌شنبه) در سومین بازی درون‌ تیمی خود را در ورزشگاه شهید دستگردی (پاس قوامین) برگزار خواهد کرد.

این دیدار درون گروهی در چارچوب برنامه‌های کادر فنی برای ارزیابی نهایی عملکرد ملی‌پوشان لیگ برتری، پیش از اعزام به اردوی ترکیه طراحی شده و با هدف ارتقای هماهنگی و انسجام تیم برگزار می‌شود.

حضور پیشکسوتان فوتبال ایران، مدیران، مربیان باشگاه‌ها و اهالی رسانه در این بازی آزاد اعلام شده تا ضمن مشاهده از نزدیک آخرین روند آماده‌سازی تیم ملی، با حمایت خود مانند دو بازی درون‌تیمی قبلی، به تقویت روحیه ملی‌پوشان کمک کنند.

پس از این بازی اردوی تیم ملی تعطیل می‌شود و با کنار گذاشتن چند بازیکن، تیم ملی روز پنجشنبه یا جمعه برای برپایی اردوی نهایی تیم ملی در راه جام جهانی راهی ترکیه می‌شود.

......

پایان پیام/ ۲۱۸