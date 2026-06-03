مردمی کردن اقتصاد، راه برون رفت از معضلات اقتصادی ایران است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به همراه حجتالاسلام والمسلمین سیدعلی عماد، مشاور رئیسجمهور، و اکبر بهنامجو، استاندار قم، عصر دوشنبه با آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی دیدار و گفتوگو کردند.
آیتالله فاضل لنکرانی در این دیدار ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر به رئیسجمهور، دولت محترم، همه کارمندان دولت، مردم سرافراز ایران و همه شیعیان، اظهار امیدواری کرد به برکت این عید سعید، خداوند متعال عنایت بیشتری در حل همه امور کشور بنماید.
وی افزود: سلام ما را خدمت آقای پزشکیان و وزرای محترم برسانید و بگویید ما همه عزیزانی که به صورت جهادی در حال خدمت به این مردم فداکار هستند دعا میکنیم، چون از اول انقلاب تاکنون، حساسترین دوران آن همین دوره میباشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: از یک طرف دولت باید این دوره را مغتنم بشمارد، چرا که دوره کمال ملت ایران است. این همان بعثتی است که رهبری شهید بیان فرمودند. ملت ایران در سال ۵۷ به یک مرحله از بلوغ و کمال رسید و در مقابل طاغوت پهلوی قیام کرد و آن را به زبالهدان تاریخ افکند. اکنون هم با هدایتهای داهیانه امام خمینی(ره) و رهبر شهیدمان در طول این ۴۷ سال به چنان رشدی رسیده است که برای تحقق اهداف بزرگ انقلاب که نابودی کفر جهانی و اسرائیل جنایتکار است، به میدان آمده است.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به روایتی افزود: در روایات وارد شده که در زمان ظهور حضرت حجت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) خداوند دست عنایتش را بر رئوس بندگان خود قرار میدهد «وضع الله یده علی رئوس العباد»؛ منتها آن برای همه عالم است. اما الان ما مشاهده میکنیم که همین عنایت در سطح کوچکتری در ایران اتفاق افتاده است.
حضور مردم؛ مهمترین اهرم قدرت دولت در مذاکرات
وی ادامه داد: این یک جهت است و دولت محترم هم البته به آن توجه دارد که مردم در این مرحله از بلوغ در چه شرایطی هستند و چه خواستههایی دارند و این بسیار مسئله مهمی است. تردیدی نیست که حضور مردم در این تجمعات شبانه، مهمترین اهرم قدرت برای دولت در موفقیت مذاکراتش با دشمن مکار است.
آیتالله فاضل لنکرانی گفت: از یک طرف ما شاهد حوادث بسیار ناگواری همچون دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان و شهادت قائد و امام شهیدمان آیتالله العظمی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) و فرماندهان و شخصیتهای برجسته در این دوره هستیم و دولت جناب آقای پزشکیان در چنین شرایطی حضور جدی و فعال دارد.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: بنده اعتماد مردم به دولت را در این زمان بیش از زمانهای گذشته مشاهده میکنم. مردم به این دولت اعتماد دارند. البته یک ریشه اعتماد مردم به دولت در هدایتهای رهبری شهید و ریشه دیگرش این است که مردم میبینند دولت پای کار است و چه در جنگ ۱۲ روزه، چه بعد از جنگ ۱۲ روزه، چه در جنگ رمضان، حضور بسیار بسیار قویای دارد.
وی افزود: بنده به سهم خودم از زحمات رئیسجمهور، وزرا و استانداران که اکثر اوقات خود را در رفع گرفتاریهای ناشی از جنگ سپری میکنند تشکر میکنم. گویا به یک معنا جنگ نیست. انگیزه جنگ اینها را این قدر در میدان قرار داده که ما شاهد یک کار جهادی از سوی دولت محترم هستیم. آنچه که رهبر شهید میخواستند و آنچه که رهبری فعلی انتظار دارند، کار جهادی است.
آیتالله فاضل لنکرانی درباره مسئله جنگ و صلح خاطرنشان کرد: خب یک نکته مسئله جنگ و صلح، مسئله جنگ و مذاکره است. امروز همه این مطلب را قبول دارند که تصمیمگیر اصلی در این مسئله، سران نظام و در رأس سران نظام هم، رهبری هستند. اینطور نیست که گوش مردم به حرف تریبوندارانی باشد که میگویند فقط باید جنگ کنیم یا فقط باید مذاکره بشود. از حیث موازین شرعی باید دید مصلحت اسلام و مصلحت ایران و مصلحت ۸۰ تا ۹۰ میلیون مردم در چه چیزی است؟ باید همه جوانب بررسی شود.
وی اظهار داشت: من واقعاً خوشحالم از اینکه بدنه ملت و مردم ما به همان اندازه که از رزمندگان هوافضا و ارتش و سپاه حمایت میکنند و به آنها میگویند «میدان با شما، خیابان با ما»، به همان اندازه هم به دولت اعتماد دارند.
آیتالله فاضل لنکرانی تأکید کرد: نکتهای که میخواهم به دولت عرض کنم این است که دولت مردم را بیشتر در جریان مذاکرات قرار دهند. مردم توقع ندارند که از آنها چیزی مخفی بماند. یعنی اگر قرار است مذاکره در دو مرحله صورت بگیرد، این را با مردم کاملاً در میان بگذارند که در مرحله اول چه میشود و در مرحله بعد چه. نگذارند شایعات مطرح بشود.
وی افزود: به هر حال عدهای هستند که به فکر مصلحت نظام و انقلاب نیستند و دنبال قدرتطلبی خودشان هستند، فریاد سر میدهند که «همه چیز را از دست دادیم، رهبری ما شهید شد و ما هیچ چیزی به دست نیاوردیم». رهبری اگر شهید شد برای این است که این نظام و این انقلاب بماند و ما امروز باید ببینیم چه عواملی در حفظ این نظام و انقلاب مؤثر است.
وی تصریح کرد: با وجود این دشمنیهایی که در هیچ زمانی اسلام و ایران مثل این زمان دشمن نداشته، هیچ زمانی جبهه کفر اینقدر با هم متحد نبوده، ولو اینکه گاهی یک تشتتهایی بین آمریکا و ناتو یا بین آمریکا و اروپا مشاهده شود، ولی این تشتتها ظاهری است اما در باطن به فرمایش رهبر شهید برای بلعیدن ایران با هم متحدند؛ «الکفر ملة واحده».
بیش از ۳۰ میلیون جانفدا؛ سرمایه بزرگ دولت در مذاکرات
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به ظرفیت عظیم مردمی اظهار داشت: همه انتظار داریم دولت محترم، مسئولین دیپلماسی و وزارت خارجه مصلحت اسلام و مصلحت این کشور و مردم را در نظر بگیرند. حالا اگر بخواهد جنگی در بگیرد، دشمن بداند ما بیش از ۳۰ میلیون جانفدا داریم. ما در هیچ دورهای اینقدر جانفدا نداشتیم، این هم یکی از افتخارات این دولت است.
وی افزود: در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی کی بحث جانفدا مطرح بود؟ بله افرادی میگفتند ما آمادهایم برویم اسرائیل و چه کنیم، ولی اینکه متجاوز از ۳۰ میلیون جانفدا اعلان حضور کنند، نبود. اینها همه به خاطر رشد ریشه دیانت و اعتقادات دینی و وطنی مردم در این ۴۷ سال است که بحمدالله در این زمان و در این دولت اتفاق افتاده است. الان یکی از سرمایههای بزرگ دولت بیش از ۳۰ میلیون جانفداست. این را باید در مذاکرات به رخ دشمن کشاند. امام خمینی(ره) آن زمان بسیج ۲۰ میلیونی را مطرح فرمود، اما امروز ما بیش از ۳۰ میلیون جانفدا داریم که این خیلی مهم است.
اقتصاد دولتی؛ عامل اصلی گرانیها
آیتالله فاضل لنکرانی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی و گرانیها پرداخت و گفت: نکته دیگر بحث گرانی و مشکلات داخلی است. به نظرم میرسد یک بخش آن به تحریمهای ظالمانه برمیگردد و الان هم که کشتیها نمیتوانند رفت و آمد کنند، ولی منشأ بسیاری از گرانیها، داخل خود دولت و مسئولین است.
وی با اشاره به یک نمونه عینی اظهار داشت: من چند روز پیش برای معاینه چشم به مرکز درمانی جوادالائمه رفتم. مسئول آنجا گفت لنزهای آب مروارید را خود دولت به ما ۳۵۰ هزار تومان میفروخت، الان ۴ و نیم میلیون میفروشد. مگر ارز در این مدت ۱۰ برابر شده؟ دو برابر شده، شما هم دو برابر کن. این کاری است که خود دولت کرده نه بخش خصوصی.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تأکید کرد: سلام من را به جناب آقای پزشکیان برسانید و بگویید کشور ما از اول انقلاب گرفتار اقتصاد دولتی بوده، الان هم اگر بگوییم از اول انقلاب بیشتر نشده، کمتر نشده است. این را حل کنید. شما در یک فرصت زمانی تا سیام شهریور، فضا را باز گذاشتید که واردات و صادرات آزاد باشد، البته از برخی تجار شنیدم که برای ثبت آن هم باز یک گیرهایی میدهند.
وی افزود: عرض من این است که اقتصاد را مردمی کنید، منتهی با نظارت دولت. چرا باید هنوز اقتصاد ما اقتصاد دولتی باشد و دولت متصدی واردات و صادرات شود؟ خیلی وقت پیش سر و صدای خصوصیسازی را بلند کردند. خصوصیسازی شد خصولتی. جناب آقای پزشکیان برای اقتصاد باید فکری بکنند. بهترین کار هم همین است که واردات و صادرات را آزاد کنید، اما تحت نظارت کلی دولت که آنچه مورد نیاز کشور است را وارد کنند، نه آنچه که فرهنگ را از بین میبرد و صنعت را ضایع و دین را خراب میکند.
آیتالله فاضل لنکرانی ادامه داد: بعضی از تجار میگویند ما به راحتی میتوانیم محصولاتی وارد کنیم و ارزان در اختیار مردم قرار دهیم، اما بعضی از دولتیها نمیگذارند. به عنوان شاهد، چرا باید آقای زاکانی در تهران بگوید «آقای پزشکیان تهران را دست من بده، من کالاهای اساسی را با ۴۰ درصد زیر این قیمت میفروشم»؟ چرا؟ اگر این راست است؟ پس واآسفاه! امیدوارم این خبر درست نباشد، ولی فیالجمله درست است چون اقتصاد خراب است.
وی تصریح کرد: البته نمیخواهم بگویم عامل اصلی آن فقط این دولت است، خیر. از اول انقلاب همه دولتها نبض اقتصاد را در دست خود گرفتهاند. خوب یادم هست که بزرگان قم آن موقع مثل مرحوم آقای گلپایگانی و دیگران تأکید داشتند، اقتصاد را دولتی نکنید.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به مشکل خودرو اظهار داشت: الان در مورد خودرو آدم نمیفهمد چه مافیایی وجود دارد که نمیگذارد مشکل آن حل شود. برای کاهش قیمت آن، مجلس قانون تصویب میکند و واردات خودرو را آزاد میکند، اما قیمت آن ۱۰ برابر بالاتر میرود. علت این چیست؟
آیتالله فاضل لنکرانی در پایان تأکید کرد: عمده مشکلات اقتصاد کشور در دولتی شدن آن است. یک طرحی بدهید که دست دولت از اقتصاد هرچه میشود کوتاه شود. اقتصاد اگر دست مردم باشد به رقابت میافتد و به نظر من اشتغالزایی زیاد و رفاه بیشتر و گرانی هم تا یک حدی تعدیل میگردد و آثار بسیار زیادی خواهد داشت. البته ما میفهمیم خیلی کار مشکلی است. خدا باید کمک کند و راهکار صحیح به ذهن انسان اندازد و ما هم دعا میکنیم که خدا ابواب وسعت فکر را برای شما باز کند.امروز مهمترین مشکل داخلی ما مشکل اقتصاد است. ما اگر بتوانیم این مشکل را حل کنیم، خیلی از مردم پای این نظام و انقلاب هستند و حامی دولت و مسئولین میباشند، ولی باید بدانیم، خصوصاً در این ایام، با مشکلات زیادی مواجه هستند.
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