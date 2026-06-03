به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالله حسینی، مدیر مرکز اسلامی آفریقای جنوبی در سخنرانی خود تلاش کرده است با رویکردی تحلیلی برخی مفاهیم دینی و تاریخی را به تحولات معاصر پیوند دهد.

وی در بخشی از سخنان خود به بررسی پیوند نمادین و تاریخی واقعه «ذبح اسماعیل» توسط حضرت ابراهیم(ع) با حماسه عاشورا پرداخت و همچنین شباهت‌ها و ارتباط‌های معنایی میان کعبه و کربلا را مورد توجه قرار داد.

مدیر مرکز اسلامی آفریقای جنوبی در ادامه با اشاره‌ای کوتاه به آیه ۳۸ سوره محمد(ص)، آیه «وَإِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ…» را مورد تفسیر قرار داد و با استناد به آن، به بررسی مسئولیت تاریخی مسلمانان پرداخت.

وی در این بخش به سنت الهی در تغییر جوامع در صورت کوتاهی در انجام وظایف اشاره کرد و این موضوع را در ارتباط با وضعیت کنونی جوامع اسلامی، از جمله جامعه ایرانی، مورد بحث قرار داد.

حسینی همچنین از منظر روایی به موضوع تقابل حق و باطل در عصر حاضر پرداخت و مسئله مقابله با رژیم صهیونیستی را در چارچوب آنچه «مسیر تمدن‌ساز شیعی» خواند، تحلیل کرد.

وی در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد که بر اساس این نگاه، اراده الهی بر نصرت و پیروزی جبهه حق در عرصه جهانی قرار دارد و شیعیان و ایرانیان در مقطع کنونی تاریخی نقشی تعیین‌کننده در این مسیر ایفا می‌کنند.

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