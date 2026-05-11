به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ علی اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ می‌گوید «ایران دیگر نخواهد خندید» و از آتش‌بسی با «درخشش عظیم» دم می‌زند. اما ترامپ، درحالی ایران را با ایهام، تهدید اتمی می‌کند که گویا دروغ‌های پنتاگون درباره کتمان آمار تلفات سنگین سربازان آمریکایی را باور کرده است.

وی همچنین خطاب به ترامپ نوشت: آقای ترامپ! هرگز گمان نکن با سوءاستفاده از آرامش امروز ما، پیروزمندانه وارد پکن خواهی شد. ابتدا «الفبای نظم جدید ژئوپولتیک غرب آسیا» را یاد بگیر!

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل تاکید کرد: ما شما را در «میدان» شکست دادیم؛ پس هرگز گمان نکن پیروزِ دیپلماسی خواهی شد.

