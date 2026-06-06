احیای روابط بنین و نیجر پس از ۳ سال/ بازگشایی مرز و تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار رئیس‌جمهور جدید بنین با رئیس دولت انتقالی نیجر با هدف احیای روابط تیره شده از سال ۲۰۲۳، تصمیم‌هایی برای بازگشایی دوباره مرز دو کشور گرفته شد.

نیجر هیاتی از کارشناسان را مأمور ارزیابی شرایط بازگشایی مرز خود با بنین ظرف ۱۵ روز کرده است؛ تصمیمی که روز جمعه ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد) در نیامی، پایتخت نیجر، اتخاذ شد.

این کمیته پس از دیدار رسمی روز سه‌شنبه (۱۲ خرداد) «روموالد واداگنی»، رئیس‌جمهور جدید بنین، با «عبدالرحمن چیانی»، رئیس دولت انتقالی نیجر، تشکیل می‌شود. هر دو کشور قصد دارند روابطی را که از سال ۲۰۲۳ تیره شده بود، احیا کنند و موانع همکاری دوجانبه را از میان بردارند.

مرز نیجر و بنین از ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۳ (تیر ۱۴۰۲) پس از بحران سیاسی و قدرت‌گیری نظامیان در نیجر و تنش‌های بعدی بین دو کشور و سازمان «جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا» (اکوواس) بسته شد. نیجر در آن زمان دولت بنین را به حمایت از طرح‌های نظامی فرانسه با هدف ایجاد بی‌ثباتی در نیجر متهم کرده بود.

بر اساس این گزارش، واداگنی و چیانی توافق کردند که همکاری‌ها را در سطوح سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی تقویت کنند. دو طرف همچنین قصد دارند جلسات منظم کمیسیون همکاری مشترک را برگزار کنند.

سفر به نیامی یکی از اولین اقدامات سیاست خارجی واداگنی پس از مراسم تحلیفش در ۲۴ مه (۳ خرداد ۱۴۰۵) است. رئیس‌جمهور جدید بنین تنها چند روز پس از آغاز به کار خود، به نیجر و بورکینافاسو (دو همسایه شمالی و عضو «ائتلاف ساحل») سفر کرد.

مسأله مرز نه تنها بر دیپلماسی و امنیت، بلکه بر تجارت و تدارکات نیز تأثیر می‌گذارد. نیجر کشوری محصور در خشکی و به‌طور سنتی به بندر «کوتونو» در جنوب بنین به عنوان دروازه حیاتی تجارت بین‌المللی متکی است. بسته شدن مداوم مرز، روابط اقتصادی، مسیرهای حمل و نقل و زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.

تأکید بر مبارزه با تروریسم در غرب آفریقا

مذاکرات در نیامی همچنین بر وضعیت امنیتی در غرب آفریقا متمرکز بود. واداگنی و چیانی اعلام کردند که کشورهایشان باید در مبارزه با تروریسم و راهزنی در منطقه با یکدیگر متحد شوند. بنین چندین سال است که به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر حملات گروه‌های مسلح در شمال کشور قرار گرفته است.

واداگنی اکنون در منطقه‌ای روی کار آمده است که معماری امنیتی غرب آفریقا به طرز چشمگیری تغییر کرده است. بورکینافاسو، مالی و نیجر از اکوواس خارج شده‌اند. در عین حال، گروه‌های مسلح از منطقه «ساحل» همچنان به سمت کشورهای غرب آفریقا گسترش می‌یابند. بنابراین، رهبری جدید بنین در تلاش است تا بدون کنار گذاشتن مشارکت‌های موجود کشور، همکاری با کشورهای ساحل را از سر بگیرد.

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