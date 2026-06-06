به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ قیس المحمداوی، رئیس کمیته عالی انحصار سلاح در دست دولت و جانشین فرمانده عملیات مشترک عراق، اعلام کرد ابتکار مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، زمینهای واقعی برای آغاز اجرای پرونده انحصار سلاح در دست دولت فراهم کرده است.
المحمداوی در گفتوگو با شبکه «العربیه/الحدث» گفت که پرونده انحصار سلاح یکی از مهمترین محورهای برنامه دولت عراق است و هدف آن پایان دادن به وابستگیهای سیاسی و مذهبی گروههای مسلح و الحاق آنها به نهادهای رسمی امنیتی کشور است.
آغاز اجرای طرح با «سرایا السلام»
وی افزود: اجرای این روند با «سرایا السلام»، شاخه نظامی جریان صدر، آغاز شده است و پس از دستور مقتدی صدر برای تحویل سلاحهای این گروه به دولت، کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان وزارتخانههای دفاع و کشور، سازمان الحشد الشعبی و سرایا السلام تشکیل شده است.
به گفته وی، این کمیته مسئول ثبت مشخصات نیروها، دستهبندی سلاحها و تدوین سازوکارهای بازسازی ساختار و پیوند اداری و عملیاتی این نیروها با نهادهای رسمی است.
المحمداوی اعلام کرد تاکنون سه گروه برای همکاری با طرح انحصار سلاح اعلام آمادگی کردهاند که شامل سرایا السلام، عصائب اهل الحق و کتائب امام علی (ع) میشود.
وی همچنین از صدور دستور تشکیل کمیتهای ویژه برای ثبت اسامی و سلاحهای نیروهای عصائب اهل الحق خبر داد و گفت این اقدام مقدمهای برای ادغام این گروه در ساختارهای رسمی امنیتی خواهد بود.
المحمداوی درباره روند جمعآوری سلاحها نیز گفت که تمامی سلاحهای سنگین و نیمهسنگین، از جمله تانکها، توپخانه، برخی انواع موشکها و پهپادها، به کمیتهای مرکزی متشکل از نمایندگان وزارت دفاع، فرماندهی عملیات مشترک و دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح تحویل داده خواهند شد.
وی افزود که این سلاحها پس از ثبت رسمی در انبارهای ویژه نگهداری میشوند و سپس بر اساس نیاز میان ارتش و نیروهای امنیتی توزیع خواهند شد. او همچنین هشدار داد که اجرای کامل این طرح زمانبر است و هر گروهی که از اجرای دستورالعملها خودداری کند، با پیگرد قانونی و اقدامات اداری از سوی الحشد الشعبی روبهرو خواهد شد.
المحمداوی در بخش دیگری از سخنان خود از ادامه اجرای برنامه پایان حضور نیروهای خارجی در عراق خبر داد. وی گفت که نیروهای آمریکایی از پایگاه عینالاسد خارج شدهاند و مستشاران نظامی نیز مراکز وابسته به دستگاه مبارزه با تروریسم عراق را ترک کردهاند.
به گفته او، بر اساس توافقهای موجود، مقر فرماندهی ائتلاف بینالمللی تا سپتامبر ۲۰۲۶ به اربیل منتقل خواهد شد و بغداد در مرحله بعدی یادداشتهای تفاهمی با آمریکا در حوزه آموزش و نگهداری تسلیحات امضا خواهد کرد.
المحمداوی همچنین از ناکام ماندن چند عملیات پهپادی و بازداشت افرادی مرتبط با حملاتی که کشورهای همسایه را هدف قرار داده بودند، خبر داد. وی تأکید کرد که نیروهای امنیتی عراق در حال شناسایی عاملان حمله به نمایندگیهای دیپلماتیک و عملیاتهای فرامرزی هستند.
رئیس کمیته عالی انحصار سلاح در دست دولت عراق همچنین از ادامه هماهنگی با دولت اقلیم کردستان برای دور کردن گروههای ضد انقلاب ایران از خاک عراق خبر داد و گفت این اقدامات شامل اعضای حزب کارگران کردستان (پکک) نیز خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد که راهبرد امنیتی عراق بر انحصار سلاح در دست دولت و ایجاد نهادهای نظامی و امنیتی حرفهای تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به دور از وابستگیهای سیاسی و مذهبی، استوار است.
پیشتر صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، اعلام کرده بود که کمیته تشکیل شده به دستور فرمانده کل، کار خود برای انحصار سلاح در دست دولت را آغاز کرده است. وی با بیان اینکه این کمیته فعالیت خود را آغاز کرده، توضیح داد که کمیته مذکور سازوکارهای لازم برای ادغام و پیوستن تشکیلات مورد نظر را تدوین خواهد کرد و روند تحویل سلاحها، تجهیزات و اردوگاهها به نهادهای امنیتی عراق را مدیریت میکند.
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