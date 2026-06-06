حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه آوارگان در غزه/ ۶ شهید از جمله دو زن و بیش از ۱۵ زخمی + فیلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به محل اسکان آوارگان در غرب شهر غزه، شماری شهید و زخمی بر جای گذاشت و در میان قربانیان این حمله، زنان و کودکان نیز دیده می‌شوند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری سما، منابع پزشکی در نوار غزه از شهادت دست‌کم ۶ فلسطینی و زخمی شدن بیش از ۱۵ نفر در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادرهای آوارگان در محله الرمال در غرب شهر غزه خبر دادند.

یک منبع در بیمارستان الشفاء اعلام کرد: این حمله اردوگاه موقت آوارگان را هدف قرار داده و بر اثر آن شماری از ساکنان منطقه شهید و مجروح شده‌اند.

مجروحیت جمعی از کودکان در این حمله

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، انتقال مجروحان به مراکز درمانی را نشان می‌دهد؛ بخش قابل توجهی از مجروحان را کودکان تشکیل می‌دهند.

منابع پزشکی تأکید کردند که تاکنون پیکر ۶ شهید، از جمله دو زن، به مراکز درمانی منتقل شده است و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

منابع پزشکی همچنین از شهادت یک فلسطینی در حمله صهیونیست‌ها به خان‌یونس در جنوب نوار غزه خبر دادند.

ادامه نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی

از زمان برقراری آتش‌بس در غزه، رژیم صهیونیستی بارها مفاد این توافق را نقض کرده است. ادامه حملات هوایی و توپخانه‌ای به مناطق مختلف نوار غزه، هدف قرار دادن شهروندان فلسطینی، محدودیت در ورود کمک‌های بشردوستانه، جلوگیری از اجرای کامل برخی بندهای توافق و تداوم محاصره از جمله موارد نقض آتش‌بس توسط رژیم اسرائیل است.

در مقابل، گروه‌های مقاومت فلسطین بارها نسبت به پیامدهای ادامه این روند هشدار داده‌اند. حماس و دیگر گروه‌های مقاومت تأکید کرده‌اند که پایبندی به آتش‌بس باید متقابل باشد و تداوم تخلفات رژیم صهیونیستی می‌تواند اجرای توافق را با خطر فروپاشی مواجه کند.

مسئولان مقاومت در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده‌اند که ادامه نقض تعهدات از سوی رژیم اشغالگر، ثبات آتش‌بس را تهدید می‌کند و مسئولیت هرگونه شکست احتمالی این توافق بر عهده طرفی خواهد بود که به تعهدات خود عمل نمی‌کند.

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