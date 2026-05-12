پارلمان رژیم صهیونیستی با صدور حکم اعدام نیروهای حماس موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ روزنامه «معاریو» رژیم صهیونیستی نوشت که قانون محاکمه عناصر ویژه (نخبه) حماس با اکثریت قاطع آرا در کنست تصویب شد.

این قانون شامل صلاحیت صدور احکام اعدام و برگزاری محاکمه‌های علنی برای این افراد است.

روزنامه یدیعوت آحارانوت دیگر روزنامه حکومتی رژیم صهیونیستی نیز با اعلام این خبر افزود که این قانون در شور دوم و سوم کنست تصویب شده است.

پیش نویس این قانون، اواخر ماه مارس گذشته در جلسه عمومی کنست با ۶۲ رأی موافق در برابر ۴۷ رأی مخالف تصویب شده بود.

تصویب این قانون چند روز پس از آن روی می دهد که تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کیک تولد ۵۰ سالگی «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی را نشان می‌داد که با نمادی از چوبه دار و اشاره‌ای به اعدام اسرای فلسطینی طراحی شده بود.

بر اساس این تصویر، روی کیک عبارت «گاهی رؤیاها به حقیقت می‌پیوندند» درج شده بود که به‌ طور ضمنی به سیاست‌های مورد حمایت بن‌گویر در قبال اسرای فلسطینی اشاره داشت.



حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس نیز ۲۷ فروردین ماه در سخنرانی خود در تجمع همبستگی با اسیران فلسطینی در شهر غزه به مناسبت فرا رسیدن «روز اسیر فلسطینی» تأکید کرد: نوار غزه با وجود نسل کشی رژیم اسرائیل و ویرانگری این رژیم، در قلب معادله ملی فلسطین و مدافع آرمان‌های عادلانه ملت فلسطین و در رأس آنها مسئله اسیران فلسطینی باقی خواهد ماند.

وی با هشدار درباره پیامدهای تصویب قانون اعدام اسیران فلسطینی در پارلمان رژیم صهیونیستی گفت: حدود یک میلیون فلسطینی در دهه‌های گذشته وارد زندان‌های صهیونیستی شده‌اند، اما مرحله فعلی به ویژه با توجه به سیاست‌های اخیر تل آویو علیه اسیران از جمله تصویب قانون مجازات اعدام و تشدید نقض حقوق و بدرفتاری با آنها در داخل زندان‌ها خطرناک‌ترین مرحله به شمار می رود.

براساس آمار باشگاه رسیدگی به امور اسیران فلسطینی (الاسیر)، در حال حاضر ۹ هزار و ۵۰۰ اسیر فلسطینی و عرب در زندان‌های اشغالگران اسرائیلی به سر می‌برند. از سال ۱۹۶۷ میلادی تاکنون ۳۲۶ اسیر فلسطینی در نتیجه شکنجه و سهل‌انگاری عمدی پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.

