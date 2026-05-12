غریب آبادی: هر متنی درباره تنگه هرمز بدون رعایت حقوق مشروع ایران محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون وزیر خارجه ایران در واکنش به تلاش ها برای ارائه پیش نویس قطعنامه درباره تنگه هرمز تأکید کرد: این پیش نویس تلاش آمریکا و برخی همراهان منطقهای آن برای طرح پیشنویسی درباره تنگه هرمز در شورای امنیت، نشاندهنده تلاش جدیدی برای جابهجایی صورت مسئله است.
کاظم غریب آبادی با انتشار پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: پیشنهاد دهندگان و طراحان پیش نویس می خواهند پیامدهای یک تجاوز نظامی و محاصره غیرقانونی را به پروندهای علیه کشوری که هدف تهدید، فشار و حمله قرار گرفته است، تبدیل کنند.
وی گفت: «آزادی کشتیرانی» یک اصل حقوقی محترم است؛ اما نمیتوان آن را گزینشی، سیاسی و جدا از منشور ملل متحد تفسیر کرد. هیچ ابتکاری درباره امنیت دریایی در این منطقه نمیتواند همزمان از توسل به زور، محاصره دریایی، تهدید مستمر و نقش مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی در تولید بحران چشمپوشی کند و مدعی بیطرفی یا اعتبار حقوقی باشد.
معاون وزیر اوور خارجه ایران تصریح کرد: مسئله اصلی، عبور کشتیها در خلأ نیست؛ مسئله این است که برخی دولتها میکوشند آثار اقدامات غیرقانونی خود را به زبان «نظم بینالمللی» بازنویسی کنند. چنین رویکردی نه به کاهش تنش کمک میکند، نه به امنیت دریایی، و نه به اعتبار سازوکارهای چندجانبه.
غریب آبادی گفت: هر متنی که بخواهد وضعیت تنگه هرمز را بدون اشاره به تجاوز، محاصره، تهدید به زور و حقوق مشروع ایران در دفاع از امنیت و منافع حیاتی خود صورتبندی کند، از ابتدا ناقص، جانبدارانه، سیاسی و محکوم به شکست خواهد بود.
