پاکستان گزارش شبکه آمریکایی درباره حضور هواپیمای نظامی ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه پاکستان امروز گزارش شبکه آمریکایی سیبیاس نیوز مبنی بر استقرار هواپیماهای نظامی ایران در پایگاه هوایی نور خان را رد کرد و این ادعاها را «گمراهکننده و جنجالی» خواند و هدف از آنها را تضعیف تلاشهای جاری برای ثبات و صلح منطقهای توصیف کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد که هواپیماهای ایران و ایالات متحده در طول دوره آتشبس و مذاکرات اولیه اسلامآباد برای انتقال «پرسنل دیپلماتیک، تیمهای امنیتی و کارکنان اداری» وارد شدند.
طبق اعلام اسلامآباد، «هواپیمای ایرانی که در حال حاضر در پاکستان است، در طول دوره آتشبس وارد شده و هیچ ارتباطی با هیچ گونه وضعیت اضطراری نظامی یا ترتیبات نگهداری ندارد. ادعاهایی که خلاف این را نشان میدهند، گمانهزنی، گمراهکننده و کاملاً دور از واقعیت است»
سیبیاس نیوز دیشب به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده بود که پاکستان پس از اعلام آتشبس در ماه آوریل، به ایران اجازه پارک هواپیماهای نظامی از جمله یک RC-130 در پایگاه هوایی نور خان را داد.
یک مقام پاکستانی پیشتر در رد این گزارش، گفته بود که چنین هواپیماهایی را «نمیتوان از چشم عموم پنهان کرد».
وزات امور خارجه پاکستان در بیانیه امروز خود همچنین اعلام کرد که اگرچه مذاکرات رسمی (بین ایران و آمریکا) هنوز از سر گرفته نشده، اما تماسهای دیپلماتیک در سطح بالا ادامه دارد.
.................................
پایان پیام/ 167
نظر شما