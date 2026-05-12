آغاز عملیات پاکسازی الحشد الشعبی در صحرای نجف و کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای سازمان الحشد الشعبی عراق صبح امروز عملیات پاکسازی در صحرای نجف و کربلا را با هدف ایجاد امنیت در جاده ارتباطی میان کربلا و منطقه النخیب آغاز کردند.

فرمانده عملیات الفرات میانه در سازمان الحشد الشعبی اعلام کرد که عملیاتی نظامی تحت عنوان «بسط حاکمیت» در صحرای نجف و کربلا در چهار محور آغاز شده است.

علی الحمدانی گفت که هدف از این عملیات، ایجاد امنیت در جاده ارتباطی میان کربلا و منطقه النخیب است.

وی افزود: این عملیات به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح و عبدالامیر یارالله رئیس ستاد کل ارتش عراق انجام می شود.

الحمدانی اضافه کرد: محورهای این عملیات، فرماندهی عملیات فرات میانه، فرماندهی عملیات کربلای مقدس و فرماندهی عملیات الانبار در سازمان الحشد الشعبی به علاوه تیپ دوم این سازمان را شامل می شود و نیروهای شرکت کننده طبق برنامه های نظامی مشخص و با سطح بالایی از حرفه ای گری، عملیات جستجو و پاکسازی را تا عمق ۷۰ کیلومتر انجام می دهند.

این درحالی است که اخیرا فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد نیروهای این کشور در ماه مارس (اسفند) گذشته با گروه‌هایی ناشناس و فاقد مجوز که از پشتیبانی هوایی برخوردار بودند، در صحرای کربلا درگیر شده‌اند.

این نهاد همچنین تأکید کرد که در حال حاضر هیچ نیرو یا پایگاه نظامی غیرمجازی در خاک عراق وجود ندارد.

این سخنان پس از آن بیان می شود که «قاسم الأعرجی» مشاور امنیت ملی عراق نیز دوشنبه شب بر موضع ثابت این کشور در مخالفت با استفاده از خاک عراق به عنوان سکویی برای اجرای عملیات خصمانه یا عملیات امنیتی و نظامی علیه کشورهای همسایه تأکید کرد.

وی همچنین پایبندی کامل عراق به عدم اجازه به هیچ طرف یا گروهی برای سوء استفاده از اراضی این کشور جهت ضربه زدن به امنیت و ثبات کشورهای همسایه را مورد تأکید قرار داد.

روز یکشنبه و به دنبال ادعاهای برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر وجود پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در خاک عراق، سرتیپ «سعد معن» رئیس ستاد اطلاع‌رسانی امنیتی فرماندهی عملیات مشترک عراق، با صدور بیانیه‌ای رسمی این گزارش‌ها را تکذیب کرد.

معن اعلام کرد: برخی خبرگزاری‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای و صفحات مجازی، موضوعی را تحت عنوان عملیات هلی‌برن در صحرای کربلا (مرکز عراق) مطرح کرده‌اند که صحت ندارد.

گفتنی است روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» روز شنبه به نقل از منابعی که نامشان را فاش نکرد، مدعی شده بود که رژیم صهیونیستی با اطلاع آمریکا، یک پایگاه نظامی محرمانه در صحرای عراق برای پشتیبانی از حملات خود علیه ایران ایجاد کرد.

این رسانه نوشت: این پایگاه اوایل ماه مارس گذشته و درست در زمانی لو رفت که رسانه‌های دولتی عراق گزارش دادند یک چوپان محلی متوجه فعالیت‌های نظامی غیرعادی، از جمله تردد بالگردها در منطقه شده و آن را گزارش کرده است.

به دنبال این گزارش، نیروهای عراقی برای بررسی وضعیت به منطقه اعزام شدند، اما نیروهای اسرائیلی برای دور نگه داشتن آن‌ها و جلوگیری از کشف پایگاه، دست به حملات هوایی زدند.

.............................

پایان پیام/ 167