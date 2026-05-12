رسانه صهیونیستی: جنگ اخیر با هدف جلوگیری از رسیدن ایران به سطحی از توان موشکی انجام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تحلیل منتشرشده در رسانه صهیونیستی «جروزالم پست» نشان می‌دهد نگرانی اصلی تل‌آویو در قبال ایران، نه برنامه هسته‌ای بلکه رشد سریع توان موشکی و افزایش شمار موشک‌های بالستیک تهران است.

روزنامه جروزالم پست در گزارشی به قلم «یونا جرمی باب» تحلیلگر مسائل نظامی و امنیتی نوشت که تهدید موشک‌های بالستیک ایران برای رژیم صهیونیستی از پرونده هسته‌ای مهم‌تر و خطرناک‌تر ارزیابی می‌شود.

این گزارش در واکنش به گزارشی از «واشنگتن پست» منتشر شده است که به نقل از مقام‌های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مدعی شده بود توان موشکی ایران به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

تحلیلگر جروزالم پست نوشت که دلیل اصلی جنگ علیه ایران، کاهش توان تهران در شلیک موشک‌های بالستیک بوده و نه صرفاً برنامه هسته‌ای.

در این گزارش آمده است که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی پیش از تصمیم‌گیری‌های مشترک تل‌آویو و واشنگتن در فوریه، به مقام‌های ارشد نظامی آمریکا هشدار داده بود که ایران با سرعت زیادی در حال افزایش توان موشکی خود است.

بر اساس این گزارش، ایران در آن مقطع ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ موشک بالستیک جدید تولید می‌کرد و توانسته بود طی هشت ماه، بخش بزرگی از موشک‌ها و سکوهای پرتاب آسیب‌دیده خود را جایگزین کند.

به نوشته جروزالم پست، برآوردهای ارتش رژیم صهیونیستی نشان می‌داد که شمار موشک‌های ایران می‌توانست در صورت ادامه روند موجود، طی یک سال به بیش از ۶ هزار فروند برسد؛ مسئله‌ای که از نگاه تل‌آویو می‌توانست سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی را با بحران مواجه کند.

در این گزارش همچنین آمده است که جنگ اخیر در درجه نخست با هدف جلوگیری از رسیدن ایران به سطحی از توان موشکی انجام شد که نتواند آنچه «تهدیدی وجودی» از سوی ایران برای رژیم صهیونیستی می‌نامد را ایجاد کند.

این روزنامه در ادامه مدعی شد، حملات انجام‌شده علیه ایران عمدتاً بر زیرساخت‌های موشکی متمرکز بوده و مراکز هسته‌ای تنها سهم محدودی از اهداف را تشکیل داده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ارزیابی‌ها درباره میزان خسارت واردشده به توان موشکی ایران متفاوت است و هیچ آمار قطعی در این زمینه وجود ندارد؛ به‌ویژه آنکه بخش مهمی از تأسیسات موشکی ایران در مراکز زیرزمینی قرار دارد.

این رسانه صهیونیستی همچنین اذعان کرد که ایران با سرعت قابل توجهی توانسته برخی از سایت‌های موشکی آسیب‌دیده را بازسازی و دوباره فعال کند.

