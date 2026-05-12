به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه سالروز مقاومت تاریخی ملت در برابر سلطه بیگانگان، ۳۰۰ هزار نوجوان در پویش «هیس‌طوری ۲» صدای مقاومت نسل جدید می‌شوند.

۲۴ اردیبهشت سالروز لغو امتیاز انحصاری تنباکو به فتوای آیت‌الله میرزا رضا شیرازی است که یادآور مقاومت تاریخی ملت ایران در برابر سلطه بیگانگان خارجی است. دانش‌آموزان نوجوان ایرانی در ادامه مسیر مبارزه با استعمار، در پویش ملی «هیس‌طوری ۲» که با هدف شناخت لایه‌های پیچیده استعمار کهن، نو و فرانو، تلاش می‌کند نوجوانان را با مقتضیات روز جهان امروز آشنا کرده و آنان را در برابر هجمه‌های فکری مجهز کند، مشارکت ۳۰۰ هزار نفری داشته‌اند. این جمعیت نوجوان نشان‌دهنده شکل‌گیری بزرگ‌ترین جریان‌سازی تبیینی و کتاب‌خوانی در سطح کشور است که فراتر از یک مسابقه ساده، به یک جبهه فرهنگی منسجم تبدیل شده است؛ همچنین به معنای تشکیل زنجیره‌ای انسانی از آگاهی است که از دورترین نقاط تا مرکز کشور را تحت پوشش قرار داده و به دنبال بازپس‌گیری روایت‌های تاریخی از دست سارقان تمدن‌هاست.

پویش ملی «هیس‌طوری ۲» از زمستان ۱۴۰۴ و در میانه روزهای پرالتهاب جنگ رمضان با شعار راهبردی «استعمار؛ سارق و قاتل استعداد» فعالیت خود را آغاز کرده بود. این پویش با هدف تقدیر از این تکاپوی علمی و فرهنگی، مجموعاً ۵ میلیارد تومان جایزه برای بیش از ۱۵۰۰ نفر از برگزیدگان در نظر گرفته است تا انگیزه این نسل برای ورود به عرصه‌های جدی تبیین دوچندان شود. علاقه‌مندان و نوجوانانی که می‌خواهند به این جمع ۳۰۰ هزار نفری بپیوندند و سهمی در برهم زدن معادلات فکری استعمار داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی hisstori.ir در این پویش بزرگ ملی ثبت‌نام کرده و ماموریت‌های خود را آغاز کنند.

